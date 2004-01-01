Минсельхоз предлагает уничтожать на месте импортную сельхозпродукцию, не имеющую необходимой документации. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании по развитию АПК, которое провел президент Владимир Путин. По словам министра, также необходимо предусмотреть изъятие транспортных средств, на которых ввозится контрабандная продукция.



Как отметил Ткачев, после введения продэмбарго примерно в три раза вырос ввоз из Белоруссии. «Свежие овощи сегодня 231 тысяча, а было [в 2016 году] - 109 тысяч. Томатов рост в полтора раза, огурцов — в два раза, капуста — в три с половиной раза, морковь и свекла — на 40% выросла», — сообщил Ткачев (цитата по kremlin.ru). Этот канал «серого» импорта необходимо закрыть, продолжил Ткачев. «Досматривать каждую грузовую машину. Если нет фитосанитарных и ветеринарных документов, то надо не возвращать груз обратно (к сожалению, мы сейчас это делаем, потому что у нас нет такой нормы закона), а предлагаем уничтожать на месте: нет документов, нечего разворачивать, он поехал, через мост переехал, и лесными дорогами опять завез в Россию», — сказал министр. По подсчетам главы аграрного ведомства, эта мера позволит уничтожить 70% «серой» продукции.



Кроме того, по словам Ткачева, необходимо ужесточить ответственность за ввоз санкционной продукции, а также «предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которыми они ее перевозят». «Мы готовы, понимая и говоря о будущем, открыть свой рынок томатов и для турецких партнеров <…> Для этого мы, безусловно, должны проделать серьезную работу, чтобы турецкие помидоры не попадали через Белоруссию контрабандой, через Азербайджан», — указал министр.



Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что самый эффективный способ борьбы с «серым» импортом — расширение использования электронных сертификатов. «Сегодня их оформляется, к сожалению, очень мало, 9 млн таких сертификатов в месяц, а нужно 300 млн», — сказал Путин.



По данным Россельхознадзора и ФТС, с момента введения продэмбарго задержано и уничтожено около 25 тыс. т санкционных продуктов. В том числе Россельхознадзором уничтожено 17,6 тыс. т продукции, подавляющая часть которой (17,1 тыс. т) — растительного происхождения и лишь 475 т приходится на продукцию животноводства, сообщало ведомство в августе. Всего же, по оценке Минсельхоза, объемы поставок санкционной и запрещенной продукции составляют 700 тыс. т в год на сумму $700 млн. В том числе объем «серого» импорта плодоовощной продукции составляет 0,7−1 млрд руб. в год, заявлял в ходе выставки «Золотая осень» президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев. Он отметил, что такие поставки искажают конкуренцию на российском рынке и призвал правительство и Минсельхоз усилить административную ответственность и, может быть, ввести уголовную. «С этим нужно бороться, потому что это наносит серьезный вред нашим производителям», — приводило RNS слова Королева.



При этом гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова ранее отмечала, что в том, что запрещенные товары проникают в Россию, виновата несовершенная система контроля. Решить проблему нелегальной санкционной продукции мог бы жесткий порядок на таможне, а также на овощебазах, уверена она. Как показывают опросы, проведенные компанией «Технологии роста», в некоторых местах открыто говорят о том, что у них продается турецкая или греческая плодоовощная продукция. Причем речь не о каких-то небольших региональных базах, а о московских. «Никто особенно и не скрывается, в первую очередь потому, что идет внутреннее попустительство и в нашем бизнесе, и на нашей таможне», — уверена она.



Несмотря на «разрушение всех посылов и инвестиций в отрасль» «серым» импортом, российское производство овощей развивается и через четыре-пять лет отечественные аграрии полностью закроют дефицит потребления и будут думать об экспорте, подтвердил свой озвученный ранее прогноз Ткачев. Так, по его словам, сбор тепличных овощей вырос на 21%. «Это небывалый рост, никогда такого не было. И, конечно, это объемы томатов и другой продукции. Мы благодаря той инвестпрограмме и субсидиям одновременно заложили сейчас 50 тепличных комплексов, это полмиллиона тонн томатов», — сказал Ткачев.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 12 октября в открытом грунте сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами собрано 2,9 млн т овощей — на 6% больше, чем на аналогичную дату 2016-го. Средняя урожайность выросла на 8% до 238 ц/га, убраны 70% посевных площадей. Валовой сбор овощей защищенного грунта к 10 октября в целом по стране составил 608 тыс. т, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе собрано 408 тыс. т тепличных огурцов (в 2016-м — 343 тыс. т) и 190 тыс. т тепличных томатов (в 2016-м — 137 тыс. т), лидерами по производству тепличных овощей являются Краснодарский край (75,5 тыс. т), Ставропольский край (49,6 тыс. т), Татарстан (36,2 тыс. т), Башкортостан (35,8 тыс. т) и Липецкая область (29,1 тыс. т).

