Объем контрабандной плодоовощной продукции, которая ввозится в Россию в обход продэмбарго и ограничений Россельхознадзора, составляет до 1 млрд руб. в год. Об этом заявил президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев на конференции в рамках выставки «Золотая осень», сообщает RNS. «К сожалению, несмотря на все те меры, которые у нас есть — это и продэмбарго, и ограничения Россельхознадзора, на рынок продолжает поступать огромное количество продукции из запрещенных стран. По нашим оценкам, по плодоовощной продукции этот контрафакт составляет около 700 млн — 1 млрд руб. в год», — сказал Королев.



Контрабандные поставки «не всегда понятного качества» искажают конкуренцию на российском рынке, указал Королев, отметив, что зачастую такая продукция легализуется на территории государств ЕАЭС. В связи с этим он обратился к правительству и Минсельхозу с призывом «усилить административную ответственность и, может быть, даже [ввести] уголовную ответственность за эти нарушения». «С этим нужно бороться, потому что это наносит серьезный вред нашим производителям», — убежден Королев.



По данным ФТС, импорт овощей и бахчевых агрокультур в 2016 году снизился на 4,8% до 2,5 млн т (в 2015 году — 2,64 млн т). В том числе ввоз томатов составил 461,5 тыс. т, огурцов — 116 тыс. т, репчатого лука — 192 тыс. т, моркови и свеклы — 186 тыс. т. Собственное производство овощей и бахчевых агрокультур в России, согласно подсчетам Минсельхоза, составило 17,9 млн т, что на 0,8% больше уровня предыдущего года.



Сбор овощей в России в последние годы увеличивается, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), c 2013 по 2016 год доля отечественного огурца на внутреннем рынке выросла с 65% до 85%, томата — с 20% до 40%.



Недостающие объемы в Россию импортируются, в первую очередь, в зимний период, когда производство в российских теплицах не способно полностью удовлетворить спрос населения. Как оценил ранее на этой неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев, России необходимо импортировать 1 млн т овощей. «Мы без них не можем прожить, потому что у нас дефицит, мы вынуждены завозить из разных стран», — говорил он в интервью телеканалу «Россия 24». Так, из импортированных в прошлом году томатов, согласно подсчетам консалтинговой группы «НЭО Центр», 27% ввоза приходилось на Марокко, 21% — Азербайджан, 19% — Китай, 18% — Белоруссию, 7% — Армению. И те же турецкие томаты, поставки которых запрещены с начала 2016 года, на российском рынке все же присутствуют, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «Только они идут через реэкспорт других стран — Белоруссию, Азербайджан, Армению и т. д. », — отмечала она.



4 октября премьер-министр Дмитрий Медведев продлил до конца 2018 года действие указа об уничтожении сельхозпродукции и продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в страну. Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на доклад ФТС, в первом полугодии 2017-го мобильные группы обнаружили 19,1 тыс. т санкционных товаров, 13,4 тыс. т из них было возвращено в соседние государства, 3,4 тыс. т уничтожено. Однако запрещенная продукция на российские прилавки все равно попадает, в том числе из-за несовершенной системы российского контроля, отмечала Решетникова. «Документы, подтверждающие сертификаты проверяют, поэтому переносить всю ответственность за создавшуюся ситуацию с большим объемом контрафакта на страны ЕАЭС, мне кажется, не совсем справедливо», — полагает эксперт. Как показывали опросы, проведенные компанией «Технологии роста», в некоторых местах открыто говорят о том, что у них продается турецкая или греческая плодоовощная продукция. Причем речь не о каких-то небольших региональных базах, а о московских. «Никто особенно и не скрывается, в первую очередь потому, что идет внутреннее попустительство и в нашем бизнесе, и на нашей таможне», — уверена Решетникова.



Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт многократно заявлял, что через Белоруссию при участии или сознательном попустительстве властей республики осуществляется реэкспорт санкционной продукции под видом белорусской. Так, по данным ведомства, за первый квартал 2017 года белорусские поставки грибов шиитаке выросли в 3,6 раза (в сравнении с первым кварталом 2016-го), картофеля — в 2,5 раза, белокочанной капусты — в 10 раз, свежего лука — в 15,4 раза. Президент Белоруссии, в свою очередь, поручил правоохранительным органам возбудить против Данкверта уголовное дело за нанесение ущерба государству. Тем не менее в этом году Белоруссия сократила реэкспорт в силу разных наложенных ограничений, отмечает Решетникова. В конце сентября глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько заявлял, что Белоруссия активно защищает Россию по тем ограничениям, которые та у себя ввела: за восемь месяцев этого года Белоруссия изъяла и не допустила ввоз в Россию около 8 тыс. т товаров, запрещенных на территории соседней страны.



Валовое производство тепличных овощей в 2016 году, по данным Минсельхоза, составило почти 814 тыс. т, увеличившись за год на 15%. В том числе в зимних теплицах было выращено 735 тыс. т овощей, еще 77 тыс. т — в весенних. В этом году, по оценке Королева, российские тепличные хозяйства смогут преодолеть планку в 1 млн т. «Мы очень рассчитываем, что в этом году мы все-таки выйдем на 1 млн тонн производства тепличных овощей и приблизимся к показателю, который был в Советском Союзе. Советский Союз в лучшие годы производил 1,2 млн т тепличный овощей — до этого нам осталось буквально два-три года», — сказал Королев. По его оценке, в 2017 году потребление овощей в России вырастет на 13%. По данным Росстата, в 2016 году среднедушевое потребление фруктов и ягод в составляло 62 кг при рекомендованной Минздравом норме в 100 кг, потребление овощей и бахчевых агрокультур — 112 кг при рекомендованных 140 кг.

