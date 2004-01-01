В Крыму построят крупнейший козоводческий комплекс

В Крыму планируется строительство молочного козоводческого комплекса на 7,5 тыс. скотомест. Как говорится в сообщении Корпорации развития Крыма (КРК), соглашение о взаимодействии при реализации проекта подписано на Ялтинском международном экономическом форуме. Вложения в проект составят около 4,5 млрд руб. Инвестор — компания «Курганное».



Для реализации проекта необходимы земельные участки общей площадью около 5,8 тыс. га. Как уточнила «Интерфаксу» представитель КРК, сейчас идет подбор площадок. Кроме того, еще не определена технология, по которой будет работать комплекс. «Существует несколько возможных вариантов. Прежде всего, будет элитное племенное стадо на развод, часть коз будет только дойных. Убой также будет», — привел представитель КРК слова исполнительного директора компании «Курганное» Владимира Корсуна. Также предусмотрена организация переработки продукции козоводства.



По данным kartoteka.ru, ООО «Курганное» зарегистрировано в январе 2018 года на базе одноименного кооператива, основным видом деятельности которого было выращивание зерновых. В уставном капитале 60% принадлежит ООО «Пущинское молоко», которое в ноябре прошлого заявляло о намерении построить комплекс полного цикла по производству козьего молока в Московской области. Согласно проекту, дойное стадо должно составить 8 тыс. коз, объем инвестиций — 3,1 млрд руб.



Действующих комплексов с поголовьем в 7 тыс. коз в России сейчас нет, сообщила «Агроинвестору» завлабораторией ВНИИ овцеводства и козоводства Светлана Новопашина. «Сейчас крупнейшие фермы — это «Лукоз» в Марий Эл и «Лукоз Саба» в Татарстане, на этих двух фермах находится более 4 тыс. коз. В планах у них увеличение поголовья на 10−12 тыс. голов», — рассказала Новопашина. Согласно собственным данным компании, «Лукоз» производит почти треть всего козьего молока на российском рынке и является крупнейшей козьей фермой в СНГ. Вторым по поголовью, по данным эксперта, является проект «УГМК-Агро», на ее фермах содержится около 2 тыс. коз. «Однако в планах также увеличение до 12 тыс. животных. За ним следуют «Приневское» и «Приозерное» в Ленинградской области — также около 2 тыс. голов», — сравнила Новопашина. По ее словам, в среднем в сельхозорганизациях стадо коз насчитывает 1−2 тыс. животных, в фермерских или семейных фермах содержится по 200−300.



Новопашина отметила, что молочное козоводство — сравнительно молодая отрасль, которая наиболее активно развивается в России в последние 20 лет. «Несмотря на то, что мы только в начале пути, фермы создаются достаточно интенсивно. Если еще 15 лет назад в стране не было ни одной племенной фермы, то на сегодня их уже десять. В 2018 году на статус племенных ферм подают еще три производителя», — знает Новопашина. В то же время, добавила она, инвесторам, желающим заниматься молочным козоводством, приходится осваивать и смежные отрасли. «К сожалению, ситуация пока такова, что козовод будет успешен лишь в том случае, если он сам доит, сам выращивает приплод, сам производит готовую продукцию, имеет сыроварню для производства сыров, и сам же заботится о сбыте продукции», — перечислила Новопашина.



По данным ВНИИ овцеводства и козоводства, общее стадо коз в России составляет около 2−2,1 млн голов, из них только около 200 тыс. — в сельхозорганизациях и 287 тыс. — в КФХ и ИП. В стране производится 243 тыс. т козьего молока или 312 кг на козу в год.



26 млрд рублей инвестиций

Всего по итогам Ялтинского международного экономического форума, прошедшего с 19 по 21 апреля, соглашения и меморандумы в сельском хозяйстве подписаны на общую сумму 26 млрд руб., сообщается на сайте форума.



Среди них — проект компании «Агропромышленный комплекс Крым» на сумму 317 млн руб. На базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский» инвестор планирует развивать овцеводство, садоводство и выращивание кормовых агрокультур. По данным Минэкономразвития Крыма, проект планируется реализовать за два года.



«Есть и крупные проекты сельскохозяйственной отрасли. Так, компания «Висла» планирует реализацию инвестпроекта по сохранению существующего сельхозпредприятия с ключевой специализацией в сфере выращивания зерновых, технических и прочих культур и дальнейшему его развитию путем получения в долгосрочную аренду земель в Ленинском районе и закупки оборудования. Объем заявленных инвестиций по проекту составляет 14 млн руб.», — говорится в сообщении Корпорации развития республики Крым.



Также на форуме КРК планировала представить инвестиционное предложение по созданию комплекса для переработки ежевики: в Бахчисарайском районе с 2015 года реализуется проекта по ее выращиванию. Урожай ягоды составляет около 180 т в год, 70% объема подлежит фасовке и переработке. Предлагается создать два модульных цеха: первый — для сушки и заморозки ежевики, который позволит перерабатывать 500 кг ягод. Второй цех предназначен для изготовления джема, сиропа и морса.



Еще один проект хочет реализовать фабрика «Славица» — она намерена производить в Крыму до 10 тыс. т мороженого в год. Компания станет резидентом индустриального парка «Феодосия» на участке площадью 35 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 500 млн руб. «Кроме того, ряд инвестсоглашений представителей бизнеса с советом министров республики Крым был подписан в закрытом режиме по просьбе инвесторов», — сообщается на сайте КРК.

