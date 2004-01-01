 В Подмосковье появится крупный козоводческий комплекс — Агроинвестор
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В Подмосковье появится крупный козоводческий комплекс
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Поголовье в 8 тысяч дойных коз сделает предприятие одним из крупнейших в стране
Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей
Фото: Pixabay

Компания «Пущинское молоко» хочет построить в Московской области комплекс полного цикла по производству козьего молока. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минсельхозпрода региона, соответствующее соглашение планируется подписать на IV Международном агропромышленном молочном форуме, который состоится на этой неделе.

Заявленный объем инвестиций — 3,1 млрд руб. Предприятие будет включать фермы по выращиванию племенных коз на 8 тыс. дойных животных, мощности по переработке молока и кормопроизводству. Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Пущинское молоко» зарегистрировано в апреле 2017 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство молока и молочной продукции. Владельцем и гендиректором компании является Елена Корсун.

Проект с заявленным поголовьем в 8 тыс. коз — очень крупный, прокомментировал «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Вадим Семикин. Он отметил, что сейчас самое большое стадо коз у компании «Лукоз» в Марий Эл и Татарстане — 6,5 тыс. животных, которое планируется довести до 20 тыс. голов. Согласно собственным данным производителя, сегодня «Лукоз» производит почти треть всего козьего молока на российском рынке и является крупнейшей козьей фермой в СНГ. В составе компании две козьи и одна овечья фермы, а также «Сернурский сырзавод», в том числе производящий продукцию из козьего молока. В сентябре о возможности создания собственного производства и переработки козьего молока также заявлял воронежских холдинг «Молвест». Однако, как уточняли «Коммерсанту» в самой компании, решение по строительству конкретных объектов еще не принято.

Всего в ходе Международного агропромышленного молочного форума планируется подписать 12 инвестиционных соглашений на сумму более 14 млрд руб., сообщается на его сайте. Среди них — возведение трех животноводческих комплексов на территории Орехово-Зуевского района с дойным стадом в 6 тыс. коров, создание сыродельного завода «Мультипро» с планируемой производительностью 100 т продукции в сутки в Дмитровском районе, реконструкция фермы на 1 тыс. коров дойного стада в Коломне. Согласно предварительным данным, в 2017 году инвесторы вложили в АПК Подмосковья 21 млрд руб., в следующем году региональные власти планируют привлечь 35 млрд руб. инвестиций для реализации не менее 30 новых агропродовольственных проектов.

По данным Минсельхоза США, мировое производство молока в 2016 году составило 816 млн т, основная доля — 84% — приходится на коровье. Козьего молока в мире было произведено 12,5 млн т. Росстат статистику производства козьего молока не ведет. Директор «Лукоз» Владимир Кожанов ранее оценивал долю козьего молока в России в десятые доли процента.

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