«Продимекс» продолжает расширять земельный банк

Группа «Талекс» Алексея Тотунова передала 13 тыс. га пашни в Воронежской области «Продимексу» Игоря Худокормова, крупнейшему российскому землевладельцу и ведущему сахарному холдингу России. Как рассказал «Коммерсанту» Тотунов, земельные активы проданы для погашения около 500 млн руб. долга перед Сбербанком и ВТБ. Сделка затрагивает практически все земельные активы «Талекса» в Аннинском и Панинском районах, ее юридическое оформление может продлиться еще около трех месяцев.



Формально передача земли может состояться после выставления на торги имущества банкротящихся структур «Талекса» — мясокомбината «Верхнехавский» и СХП «Рикон», пояснил изданию глава Верхнехавского района Сергей Василенко. По его словам, значительная часть земель стоит на балансе «Верхнехавского». С иском о банкротстве этой компании обратился Сбербанк, ее долг перед ним превышает 220 млн руб. При этом в мае банк уступил права требования «Центрально-Черноземной агропромышленной компании», входящей в структуру «Продимекса». Эта же компания является кредитором в банкротном деле СХП «Рикон», совокупный долг которого перед различными компаниями превышает 275 млн руб.



О возможности приобретения земель «Талекса» группой «Продимекс» сообщалось еще в марте этого года. Тогда предполагалось, что кроме сельхозугодий холдинг купит молочный комплекс группы на 1,3 тыс. коров в Аннинском районе Воронежской области. Заинтересованность «Продимекса» в активах весной подтверждал и глава холдинга Игорь Худокормов, но отмечал, что «окончательное решение еще не принято».



Кроме того, ранее стало известно о намерении «Продимекса» приобрести около 5 тыс. га в Воронежской области у компании «Экспортхлеб». О подаче ходатайства в середине сентября проинформировала ФАС, о результатах его рассмотрения пока не сообщалось. Тогда один из экспертов рынка говорил «Агроинвестору», что значительная часть сельхозземель в Воронежской области находится в зоне повышенного интереса покупателей, и цены в ряде районов растут. При этом в первую очередь интерес проявляется в отношении земли, которая находится в непосредственной близости к сахарным заводам. «Если ранее производители сахара смотрели на зону до 100 км к предприятию, то сегодня при снижении доходности производства сахара все большее значение приобретает уменьшение логистических издержек», — пояснял эксперт. Восемь из 16 сахарных заводов «Продимекса» расположены в Воронежской области, в том числе Перелешинский комбинат — в Панинском районе, Садовский сахарный завод — в Аннинском районе.



Сейчас земельный банк «Продимекса» составляет около 862 тыс. га (вместе с «Агрокультурой», входящей в структуру холдинга), но реально в пользовании у предприятий холдинга находится до 1 млн га земель сельхозназначения с учетом полей, используемых на условиях краткосрочной аренды или временно. «У нас постоянно идут десятки сделок с земельными участками, также оперативно в хозяйствах вовлекаются в оборот земли, предоставляемые собственниками или муниципальными властями и сельсоветами на непродолжительное время (сезон), цифра общей используемой площади постоянно меняется», — рассказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. Он также отметил, что соотношение спроса и предложения на рынке сельхозземель и интерес инвесторов зависят от региона. Так, на Юге или в Центральном Черноземье спрос превышает предложение, а, например, в Тверской или Ярославской областях много свободной земли, которая не используется в сельхозпроизводстве.



Группа «Талекс» начала развивать сельскохозяйственное направление в 2009 году. В 2012-м компания запустила мясокомбинат, объем инвестиций оценивался в 1,4 млрд руб., также группа занималась молочным животноводством и растениеводством. Трудности у «Талекса» начались в начале 2014 года после пожара на мясоперерабатывающем заводе, в результате которого он сгорел почти полностью. В феврале был подан иск о банкротстве мясокомбината «Верхнехавский», долги предприятия привели к аресту имущества и других структур группы в регионе.

