М. Басов: Рынок Китая будет важнее российского

«Русагро» пришла на Дальний Восток только в прошлом году, однако ей удалось уже стать крупнейшим игроком аграрного рынка в Приморском крае. По словам гендиректора компании Максима Басова (рассказывает он в интервью России «24»), «Русагро» рассчитывает значительно усилить присутствие на Дальнем Востоке, а со временем китайский рынок как крупнейший рынок сбыта станет для компании важнее российского. По его словам, никто не сможет конкурировать с российскими агрокомпаниями на китайском рынке.