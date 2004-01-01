Даниил Хотько, ИКАР: «Из-за турецких пошлин маслозаводы снижают мощности»

Введение ограничительных мер со стороны Турции привело к замедлению

темпов экспорта растительного масла, в результате по итогам сезона

экспорт будет рекордным, но не таким, как прогнозировалось до середины

марта.

Об этом рассказал ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько в кулуарах

V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017. Часть

выпадающего объема экспортеры смогут перераспределить по другим странам с падением цены, а часть останется на запасах предприятий.

Понимая, что запланированные объемы реализовать не получится, крупные

заводы вынуждены сокращать объемы производства. Главным же итогом

сезона, которого никто в начале года не ожидал, стало падение цены на подсолнечник внутри России.