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Даниил Хотько, ИКАР: «Из-за турецких пошлин маслозаводы снижают мощности»

Введение ограничительных мер со стороны Турции привело к замедлению
темпов экспорта растительного масла, в результате по итогам сезона
экспорт будет рекордным, но не таким, как прогнозировалось до середины
марта.
Об этом рассказал ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько в кулуарах
V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017. Часть
выпадающего объема экспортеры смогут перераспределить по другим странам с падением цены, а часть останется на запасах предприятий.
Понимая, что запланированные объемы реализовать не получится, крупные
заводы вынуждены сокращать объемы производства. Главным же итогом
сезона, которого никто в начале года не ожидал, стало падение цены на подсолнечник внутри России.

Май 2017

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