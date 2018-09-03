«Amazone Евротехника» в 2018 году на 35% увеличит выручку от реализации техники, локализованной в России



«Пять лет назад 50% машин мы собирали здесь и столько же импортировали, — сравнивает он. — Сейчас 98% годовой выручки „Евротехники“ — это уже продажи глубоко локализованных экземпляров. То есть из 100 условных сеялок и других машин 98 завод теперь делает в России. И в деньгах, и в единицах эти цифры сравнимы». По словам топ-менеджера, не локализовано только производство некоторых моделей самоходных опрыскивателей Pantera, сеялок ЕDX и дисковых борон Catros шириной захвата 6 м. Сейчас завод продолжает оптимизацию линейки машин. В 2017-м, с согласия материнской компании, он уже сократил ее примерно на 10 позиций.