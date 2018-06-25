Производство отечественной сельхозтехники сократилось на 19%

По информации Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), в январе-апреле 2018 года производство сельхозтехники в России сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,3 млрд руб. В частности за это время на 24% до 1,5 тыс. ед. уменьшился выпуск отечественных зерноуборочных комбайнов, полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 7% до 853 ед., плугов — на 8% до 855 ед., борон — на 24% до 1,34 тыс. ед. Вместе с тем, производство кормоуборочных комбайнов выросло на 16% до 227 ед., самоходных опрыскивателей-разбрасывателей — на 43% до 145 ед., косилок — на 16% до 1 тыс. ед., жаток — на 17% до 703 ед., машин для внесения минеральных удобрений — на 31%, до 341 ед.



По словам представителя «Росспецмаша», сокращение производства произошло по нескольким причинам. Во-первых, сказались низкие цены на зерно на внутреннем рынке. Во-вторых, в связи с задержкой субсидирования льготных 5%-ных кредитов на приобретение сельхозтехники по линии Минсельхоза. До конца апреля 2018 года от министерства не поступало никакой информации о том, будут ли предоставляться банкам субсидии по таким кредитам. Из-за этого они не рассматривали заявки на кредиты по технике, а аграрии массово откладывали решение о приобретении сельхозмашин.



Все это крайне негативно отразилось на отгрузках агротехники российскими предприятиями. В январе-апреле 2018 года продажи плугов уменьшились на 16%, борон — на 25%, сеялок — на 43%, зерноуборочных комбайнов — на 50%, полноприводных тракторов — на 28%.



Кроме того, льготные 5%-ные кредиты предоставляются теперь и на закупку иностранной прицепной техники, то есть фактически средства государственного бюджета направляются на поддержку зарубежных производителей, обращает внимание представитель «Росспецмаша». Еще одной причиной снижения выпуска отечественных сельхозмашин стало субсидирование закупок иностранной техники за счет средств региональных бюджетов. По данным опроса, проведенного Минпромторгом, зарубежные машины таким образом приобретают более чем в 50 регионах страны. При этом ежегодно на это выделяется свыше 8 млрд руб.



Также крайне негативно на объемы производства отечественных заводов влияют закупки иностранной сельхозтехники «Росагролизингом», добавляет представитель «Росспецмаша»



В первые несколько месяцев этого года действительно произошло сокращение производства агромашин, подтверждает директор департамента маркетинга «Ростсельмаша» Прохор Дармов. Потенциал рынка по разным сегментам снизился на 15−30%. Причины в основном носят иррациональный характер — это скорее психологический фактор, влияющий на потребительское поведение аграриев, считает он. Объективно есть все возможности для укрепления машинно-тракторных парков хозяйств, которые неуклонно сокращаются каждый год с непрерывным ростом удельной нагрузки на технику, но значительная часть предприятий предпочитает ждать изменения конъюнктуры вместо того, чтобы придерживаться стратегии максимального оборачивания активов.



«У снижения спроса на всю сельхозтехнику есть и объективные предпосылки, которые повлияли на падение платежеспособности аграриев, но они в большинстве случаев при корректном пересчете перекрываются рядом положительных моментов, — сказал Дармов «Агроинвестору». — При следовании правилу «деньги делают деньги», нет оснований констатировать снижение ликвидности. Тем не менее, многие аграрии не всегда могут критично и беспристрастно провести финансовый анализ, поддаваясь действию эмоций и применяя консервативный подход. Они «сидят на зерне», чтобы потом продать дороже, при этом не учитывают упущенную выгоду от снижения оборачиваемости и не считают затрат на хранение, которые зачастую «съедают» выгоду от «передержки». Таким образом, текущее состояние спроса — это на 80% проявление специфики менталитета потребителя и на 20% — определенные сложности и негативное влияние ряда внешних факторов, делает вывод Дармов.



С учетом существенной потребности аграриев в сельхозмашинах, высока вероятность, что спрос на российскую технику, а соответственно и ее производство, в перспективе будут расти, прогнозирует Даромов. На спрос положительно влияет финансирование по программе 1432 (предоставление отечественным сельхозпроизводителям скидки на технику российского производства) и льготное кредитование. «Но уже ясно, что из-за задержки с финансированием вкупе с аномальной весной этого года в большинстве регионов России итоговый потенциал рынка может быть не реализован», — констатирует он.



Между тем, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев призвал аграриев активнее использовать субсидии на приобретение сельхозтехники. Из 10 млрд руб., выделенных в 2018 году по программе № 1432, пока освоен только 1 млрд руб. При этом, по информации регионов, зарегистрировано договоров купли-продажи техники на сумму 3,7 млрд руб., привел он данные в ходе правительственного совещания, посвященного подготовке к проведению уборочных работ. «По информации Минпромторга России, производителями сельхозтехники в 2018 году в рамках указанной поддержки заключено договоров на сумму 6 млрд руб. В связи с этим прошу принять исчерпывающие меры по наращиванию темпов обновления парка техники, — добавил министр. — Мы совместно с Минпромторгом России со своей стороны приложим все усилия для 100-процентного удовлетворения ваших заявок, поступающих в 2018 году».

