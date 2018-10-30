Производителей сельхозтехники обяжут отчитываться об использовании алюминия

Минпромторг хочет с 2020 года обязать предприятия сельхозмашиностроения при получении субсидий отчитываться об использовании российского алюминия при производстве. Соответствующие поправки в правила предоставления скидок по постановлению №1432 опубликовано на портале regulation. gov.ru. Для получения господдержки среди прочих документов производители сельхозтехники должны будут предъявлять «справку об использовании деталей и комплектующих, произведенных с применением российского алюминия, составленную в произвольной форме и заверенную руководителем производителя».



Как говорится в пояснительной записке, новое требование предполагается внедрить в рамках выполнения поручения правительства по развитию алюминиевой промышленности на 2018-2023 годы. Газета «Коммерсантъ» сообщает, что в результате господдержка сельхозмашиностроения будет привязана к использованию российского алюминия. Как поясняет издание, в августе требования по использованию российского металла, в частности алюминия, Минпромторг уже включил в проект требований, дающих доступ к субсидиям для автоконцернов.



Пресс-служба Минпромторга не ответила на вопросы «Агроинвестора» о том, будет ли господдержка связана с использованием алюминия. Представитель ассоциации «Росспецмаш», в свою очередь, уверен, что в проекте изменений пока говорится лишь о необходимости предоставления справки по использованию деталей и комплектующих, произведенных с применением российского алюминия. Тем не менее, в случае привязки программы № 1432 к обязательному использованию российского алюминия существуют серьезные риски повышения стоимости сельхозтехники, предупредил он. «Российский рынок алюминия фактически монополизирован. Зачастую цены на внутреннем рынке на российский алюминий выше, чем цены на эту же продукцию за рубежом», — сказал «Агроинвестору» представитель «Росспецмаша». Кроме того, в случае увязывания субсидий с использованием алюминия есть вероятность, что компании увеличат цены на этот металл. Это приведет к росту цены на сельхозтехнику, что спровоцирует сокращение производства агромашин.



Одновременно Минпромторг предложил предусмотреть возможность субсидирования по программе 1432 сельхозтехники для производства льна, причем размер субсидий по ним составит до 50% (для остальной техники — 15-20%). Также предполагается скорректировать предельный размер субсидий для одного производителя в зависимости от численности персонала: если на производстве работает 75-500 человек, то он увеличивается с 5% до 15%, от 500 до 1 тыс. человек — с 12,5% до 20%.



В конце июня вице-премьер Дмитрий Козак утвердил «дорожную карту» по поддержке алюминиевой промышленности до 2023 года. Программа, принятая после введения санкций в отношении попавшего под санкции США «Русала» Олега Дерипаски, призвана увеличить внутренний спрос на алюминий в 2,5 раза. «Русал» экспортирует около 80% алюминия: в 2017 году при выпуске в России около 3,7 млн т компания продала на внутренний рынок до 1 млн т. Для поддержки алюминиевой отрасли в «дорожной карте» предлагалось введение ограничений на импорт этого металла. Также ранее обсуждались меры по расширению использования алюминия, в том числе в пищевой промышленности.



По программе 1432 последние пять лет субсидировалось 15-20% стоимости техники, 12 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении скидки в 2018 году до 25-30%. В этом году из федерального бюджета на господдержку производителей сельхозтехники выделено 10 млрд руб., на следующие три года предусмотрено по 2 млрд руб. Правда, при первом чтении бюджета глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2019 году правительство может увеличить объем господдержки сельхозмашиностроителей на 8 млрд руб. В 2017 году производство сельхозтехники в России выросло на 21% до 107,2 млрд руб., доля российской техники увеличилась на 16 п. п., до 56%.

