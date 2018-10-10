Правительство намерено остановить выбытие сельхозтехники через пять лет

Программа по субсидированию производителей сельхозтехники нуждается в продолжении как минимум еще в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе посещения ставропольского предприятия «Рассвет» вместе с главой государства Владимиром Путиным. Глава кабинета министров напомнил, что правительство выделило «весьма приличные деньги» - около 35 млрд руб. за последние пять лет — на субсидирование производителей сельхозтехники.



«Но нам еще нужно, Владимир Владимирович, может быть еще лет пять, не меньше, субсидировать производство сельхозтехники для того, чтобы восстановить выбывающие виды сельхозтехники, парк, в том числе для растениеводства и для садоводства. То есть еще пять лет обязательно эту программу нужно продолжать», — обратился к Путину премьер-министр (цитата по ТАСС).



Президент в ответ заметил, что, по экспертным оценкам, с учетом того, что уже сделано, «прежних объемов не нужно, но нужно где-то до 8 млрд в год». «Министерство наверняка об этом знает, нужно тоже прорабатывать с Минфином, положить председателю [правительства]. Я думаю, Дмитрий Анатольевич поддержит», — сказал Путин (цитата по РИА «Новости»). Кроме того, для обновления парка Минсельхоз изыскал возможность перераспределить 4 млрд руб. из средств госпрограммы в уставной капитал «Росагролизинга», рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Считаем, что этот инструмент позволит нарастить темпы обновления парка. Просим поддержать это решение и дальнейшее увеличение уставного капитала этой организации», — обратился он к Путину и Медведеву. А премьер-министр не исключил субсидирование производства и малой сельхозтехники. «Мы сконцентрировались на крупных машинах — на комбайнах, на снегоуборочных машинах... Но вот малой техники у нас пока не так много. Надо будет посмотреть и программу субсидировать, наладить, чтобы выпускали побольше», — указал премьер.



Ранее производители сельхозтехники и депутаты Госдумы обратились в правительство и к президенту с просьбой в ближайшие годы выделять на поддержку отечественного сельхозмашиностроения по 15 млрд руб. ежегодно. В последние три года на скидку аграриям в рамках постановления правительства 1432 направлялось по 10-15 млрд руб., поясняли они, однако в проекте бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено лишь по 2 млрд руб. в год. Программа позволяет приобретать аграриям сельхозтехнику отечественного производства со скидкой 15-20%, при этом с 15 августа субсидирование было увеличено до 25-30%. Как отмечал на прошлой неделе председатель экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Виктор Зобнев, по данным на начало октября, субсидия распределена между получателями в объеме 12 млрд рублей, до конца года ожидается увеличение этой суммы.



Как сообщал Минпромторг, в начале 2018 года впервые за шесть лет отечественное сельхозмашиностроение показало спад производства, заводы были вынуждены оперативно снижать производственные планы из-за падения спроса, на который повлияло уменьшение доходности и инвестиционной активности аграриев, а также сезонный фактор. В первом квартале продажи сельхозтехники снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 27%, по итогам первого полугодия — на 23%, подсчитала ассоциация «Росспецмаш».



За шесть лет производство сельхозтехники в стране в денежном выражении выросло в три раза, в том числе в прошлом году — на 21% до 107 млрд руб., сообщал Минпромторг. Тем не менее приобретение сельхозтехники в физическом выражении, по данным Минсельхоза, снижается: так, закупки тракторов в прошлом году сократились до 11,03 тыс. единиц с 11,3 тыс. ед. в 2016-м, зерноуборочных комбайнов — с 6,3 до 6,22 тыс. ед., кормоуборочных комбайнов — с 718 до 694 ед. Как рассказывал на конференции Russian Crop Production — 2018/19 В конце сентября замдиректора департамента растениеводства Минсельхоза Евгений Купреев, в первом полугодии приобретено 4,56 тыс. тракторов, 1,74 тыс. зерноуборочных и 268 кормоуборочных комбайнов. В то же время, согласно подсчетам Минсельхоза, для полноценного обновления (при расчете замены машин раз в 10 лет) и формирования оптимального парка сельхозтехники нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов, 16 тыс. зерноуборочных и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов.



По данным Минсельхоза на 20 сентября, в наличии у аграриев находилось 448,3 тыс. тракторов, 125,6 тыс. зерноуборочных и 17,4 тыс. кормоуборочных комбайнов. За два года число тракторов сократилось на 6 тыс. единиц, кормоуборочных комбайнов — на 1 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов — выросло на 400 единиц.

