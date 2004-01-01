Мощность сельхозтехники в стране за пять лет уменьшилась на 12%

По данным Росстата, наличие энергетических мощностей сельхозтехники в стране за прошлый год уменьшилось на 2,3% до 90,2 млн л. с. По сравнению с 2012-м показатель снизился на 12,4 млн л. с. Согласно информации статведомства, количество всех основных видов сельхозтехники в стране продолжило сокращаться. Так, тракторов на конец 2017-го было 236,7 тыс. штук — на 3% меньше, чем годом ранее, зерноуборочных комбайнов — 57,6 тыс. (-2,8%), кормоуборочных — 0,7 тыс. (-4,4%), сеялок — 86,8 тыс. (-5,6%). Коэффициент обновления техники (количество приобретенной техники в процентах к наличию на конец года) снизился по сравнению с 2016 годом на 0,5% до 4,3%, тем не менее, результат сохранился примерно на уровне среднего значения за предыдущие пять лет (4,4%). Активнее всего в прошлом году обновляли посевные комплексы и валковые жатки (по 8%), а также свеклоуборочные машины (6,9%). Темпы по тракторам и зерноуборочным комбайнам были на уровне 3,7% и 6,4%.



По расчетам Минсельхоза, в России на 1 тыс. га пашни приходится 2 трактора и 1,6 комбайна. Для сравнения, в Германии — 65 тракторов и 11,5 комбайна, в США — 25,9 и 17,9, в Канаде — 16 и 7. В соседних Белоруссии и Казахстане техники тоже больше: в первой на 1 тыс. га есть 9,3 трактора и 5 комбайнов, во втором — 6,4 и 2,8. Директор департамента растениеводства агроведомства Петр Чекмарев ранее отмечал, что урожайность напрямую зависит от энергообеспеченности и по этому показателю мы тоже отстаем от передовых стран: если там собирают 50−60 ц/га зерновых агрокультур, то у нас — примерно вдвое меньше.







На основе данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг регионов, которые лучше всего обеспечены сельхозтехникой с точки зрения ее общей мощности. По федеральным округам лидирует Приволжье, где совокупные энергетические мощности техники достигают 23,2 млн л .с. Далее следует Центральный федеральный округ (почти 22 млн л. с.) и Юг (15,5 млн л. с.). Среди регионов лидирует Краснодарский край, где общая мощность техники на конец 2017 года достигла 6,2 млн л. с. В прошлом году Кубань засеяла различными агрокультурами 3,8 млн га и традиционно стала крупнейшим в стране производителем зерна, собрав 14,1 млн т. урожайность зерновых и зернобобовых составила 57,4 ц/га. Средний коэффициент обновления техники в регионе — 6,45%. Как и в целом по России, в Краснодарском крае также самый значительный коэффициент обновления был по посевным комплексам (11,8%). По тракторам и комбайнам показатель составил 4,4% и 6,2%.



Второй по энергообеспеченности стала Ростовская область с 5 млн л. с. Общая посевная площадь в регионе в прошлом году составила 4,5 млн га. Область стала второй и по урожаю зерновых и зернобобовых агрокультур, собрав 13,4 млн т — почти на 15% больше, чем годом ранее. Урожайность в регионе увеличилась на 13% до 40,4 ц/га. Коэффициент обновления техники достиг 7,45%, в том числе по посевным комплексам — 11,5%, по тракторам — 4,8%, по зерноуборочным комбайнам — 10%.



Третью строку занимает Ставропольский край с 4,4 млн л. с. Под урожай 2017 года аграрии региона засевали 3,1 млн га и собрали в том числе около 10 млн т зерна при урожайности 42,1 ц/га. При этом коэффициент обновления техники в крае не намного выше среднего по стране — 4,75%. Самым высоким в прошлом году был показатель обновления посевных комплексов (8,6%), по тракторам и комбайнам — 4,7% и 6,7%, оценил Росстат.



Энергообеспеченность аграриев в Татарстане приближается к 3,8 млн л. с., по этому показателю он стал четвертым в стране. В прошлом году все хозяйства республики засевали 3 млн га, сбор зерна составил 4,7 млн т при средней урожайности зерновых и зернобобовых на уровне 32 ц/га. Темп обновления техники в регионе немного лучше среднего по стране — 4,45%. В том числе выше был показатель обновления дождевальных машин и жаток (6,8%), по тракторам он составил 3,8%, по комбайнам — 4,8%.







Топ-5 по общей мощности сельхозтехники замыкает Алтайский край с 3,5 млн л. с. Посевная мощность в регионе в прошлом году превысила 5,4 млн га, урожай зерна составил почти 5 млн т при среднем сборе с гектара 14,1 ц. Коэффициент обновления техники в регионе достиг 8,9%. В частности здесь был самый высокий в стране уровень обновления кукурузоуборочных комбайнов — 33%, правда, такой показатель — эффект низкой базы: в регионе на конец 2017-го было всего три такие машины. По зерноуборочным комбайнам коэффициент составил 5,9%, по тракторам — 3,2%.



Из-за нехватки техники и высоко уровня ее износа аграрии ежегодно теряют часть урожая, поскольку не могут вовремя его собрать. Так, в прошлом году Минсельхоз оценивал недобор подсолнечника в 1,4 млн т, зерна — на уровне 8−10 млн т. «Убирать урожай должны в оптимальные сроки, если только на неделю просрочить — начинаются потери», — говорил Чекмарев. По его оценке, для формирования оптимального парка техники в стране с учетом выбытия старых машин нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов на сумму в 330 млрд руб., 16 тыс. зерноуборочных комбайнов общей стоимостью около 135 млрд руб. и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб. В прошлом году, согласно Росстату, в прошлом году аграрии купили около 8,6 тыс. тракторов, 3,7 тыс. зерно- и 628 кормоуборочных комбайна.

