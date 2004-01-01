 Доля белорусской техники на рынке может достичь 25% — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
59.377
eur
69.567
ммвб
2149.93
brent
62.34
пшеница
421
сахар
14.98

Технологии
Доля белорусской техники на рынке может достичь 25%
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
октябрь 2017
Российские производители жалуются на неравные условия конкуренции
В 2016 году 54% продаваемой на внутреннем рынке техники была российской
Фото: «Гомсельмаш»

В 2017 году белорусские производители сельхозтехники могут занять более 25% российского рынка. По оценке ассоциации «Росспецмаш», в последние годы Белоруссия наращивает объемы реализации — если в 2015-м «Гомсельмаш» продал в России 1,3 тыс. комбайнов, в 2016-м — 1,75 тыс. штук, то в 2017 году ассоциация ожидает реализации на уровне 1,85 тыс. штук. При этом совокупный объем рынка в этом году, согласно прогнозу стратегии развития отрасли, оценивается в 7,2 тыс. единиц техники.

В связи с увеличением доли белорусской техники отечественные машиностроители выступили за равные условия конкуренции. Так, как сообщил «Коммерсанту» источник в отечественном концерне, «Гомсельмаш» с учетом существенной господдержки (в конце 2015 года получил заем от государства на $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года) может продавать продукцию на привлекательных условиях — без залога и в рассрочку. Кроме того, белорусская техника на 15−20% дешевле. Российские же компании, чтобы продать технику в Белоруссию, должны получить заключение от местного Минпрома, а также заявление от агрария, согласного купить неотечественную технику.

«Если белорусские производители получают такую поддержку, то российским нужна аналогичная. Меры поддержки должны работать в обе стороны, и если российская техника в Белоруссии не продается, то и белорусская техника не должна реализовываться в России», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «Росспецмаша». В виде меры, уравнивающей условия, ассоциация предлагает «политическим решением» предоставлять федеральные и региональные субсидии только на приобретение отечественной техники, в том числе субсидии авансовых платежей по лизингу, прямые скидки, субсидирование процентных ставок. Кроме того, «Росспецмаш» считает необходимым, чтобы правительство предоставило долгосрочную картину поддержки отрасли с четким и стабильным финансированием. «Компании должны инвестировать, понимая правила игры и ближайшие перспективы», — пояснил представитель ассоциации.

За девять месяцев 2017 года в России произведено сельхозтехники на 82,5 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 14% до 4,32 тыс. единиц, полноприводных тракторов — на 16% до 1,81 тыс., сеялок — на 16% до 4,33 тыс., плугов — на 3,7% до 2, 32 тыс., опрыскивателей — на 16% до 684 единиц, машин для внесения минеральных удобрений — на 17,6% — до 361 штуки, пресс-подборщиков — на 11% до 1,61 тыс. Поддержать продажи сельхозтехники отечественного производства призвана программа 1432, по которой государство компенсирует заводам предоставляемые аграриям скидки в 15−20% на покупку новых машин. В 2017 году на эти цели было выделено 13,7 млрд руб., в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить еще 2 млрд руб. Проект бюджета на 2018−2020 годы предполагает в 2018 году направить на программу 8 млрд руб., в октябре президент Владимир Путин сообщил, что в следующем году субсидирование будет увеличено на 2 млрд руб. Между тем, по подсчетам «Росспецмаш», для сохранения роста производства сельхозмашин в ближайшие три года необходимо предусмотреть на программу 1432 не менее 15 млрд руб. ежегодно. Согласно прогнозу «Росспецмаш», по итогам 2017-го производство сельхозтехники может увеличиться на 25%.

С 2013 по 2016 год выпуск сельхозмашин в России в финансовом выражении возрос с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством, к 2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна вырасти до 80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб. По итогам 2016-го объем экспортных поставок, включая запчасти, составил 7,7 млрд руб., 61% всех внешних продаж пришелся на Казахстан.

Статьи по теме
Белорусские комбайны пропишутся в России
Стратегия вопросов. Дискуссия вокруг Стратегии 2030 не утихает даже после утверждения документа
Минпромторг выделит еще 2 млрд рублей на покупку сельхозтехники
Строительство хранилищ – в начале пути. В России не хватает современных складских мощностей на 5 млн т
Елена Максимова
«Тест Баффетта». Агрохолдинг Black Earth Farming
Татьяна Кулистикова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
AGRITECHNICA 2017‎
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Подписка
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией