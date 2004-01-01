Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов объявил о готовности дополнительно выделить 2 млрд руб. на предоставление аграриям скидок на покупку сельхозтехники. Как сообщил «Агроинвестору» представитель ассоциации «Росспецмаш», об этом Морозов проинформировал участников встречи в Минсельхозе, которая состоялась на прошлой неделе. По словам Морозова, средства из бюджета могут быть выделены в декабре.



Дополнительное финансирование будет направлено по программе 1432, согласно которой государство с 2013 года субсидирует заводам скидки в размере 15−20%, которые они предоставляют аграриям. В 2017 году производителям техники по программе было выделено 13,7 млрд руб. В результате в первом полугодии, по данным «Росспецмаша», выпуск сельхозтехники вырос на 35% — российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 59,8 млрд руб. Существенное увеличение наблюдалось в сегменте полноприводных тракторов — на 45% до 1,37 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов — на 18% до 3,14 тыс. ед., опрыскивателей — на 23% до 604 ед., машин для внесения минеральных удобрений — на 19% до 294 ед. Производство плугов выросло на 9% до 1, 45 тыс. ед., борон — на 11% до 2,52 тыс. ед., сеялок — на 12% до 5,4 тыс. ед.



Однако в конце июня Минпромторг уведомил производителей о приостановке программы, поскольку выделенные правительством деньги закончились. Без продолжения программы, по подсчетам «Росспецмаша», к концу 2017 года рост производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит 12%.Так, за январь-июль темпы роста рынка уже замедлились до 29% (69,5 млрд руб.). При этом для сохранения темпов производства в 2017 году на субсидии дополнительно нужно не 2 млрд руб., а 4,4 млрд руб., говорил «Агроинвестору» заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин.



Ранее замглавы департамента растениеводства Минсельхоза Павел Бурак заявлял, что на протяжении пяти лет обеспеченность сельхозорганизаций техникой остается на уровне 150 л. с. на 100 га посевных площадей, в стране используется около 150 тыс. комбайнов, притом, что их парк должен составлять 250 тыс. единиц. По оценке главы департамента Петра Чекмарева, в 2016 году из-за нехватки зерноуборочных комбайнов в России было потеряно 10 млн т зерна. Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин оценивает потери из-за нехватки сельхозтехники еще выше — в 15−20 млн т. «Для того чтобы остановить выбытие сельхозтехники, аграриям необходимо ежегодно покупать по 20 тыс. тракторов, а приобретается 11 тыс., вместо 8 тыс. зерноуборочных комбайнов приобретается в лучшем случае 6 тыс., а из нужных 2 тыс. кормоуборочных комбайнов в год покупают только 0,8 тыс. То есть ситуация с технической оснащенностью отрасли продолжает ухудшаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Скурихин.



С 2013 по 2016 год производство сельхозмашин в России в финансовом выражении выросло с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. По словам Максимкина, в прошлом году субсидию по программе 1432 (на эти цели было выделено 11,2 млрд руб.) получали 53 предприятия, в среднем доля субсидий в объеме производства составила 12,6%. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством, к 2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна вырасти до 80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб.

