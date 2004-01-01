Остановка программы субсидирования может привести к снижению производства сельхозтехники во втором полугодии 2017 года, сообщила ассоциация «Росспецмаш». В первом полугодии рост составил 35% — российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 59,8 млрд руб. Существенное увеличение наблюдалось в сегменте полноприводных тракторов — на 45% до 1,37 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов — на 18% до 3,14 тыс. ед., опрыскивателей — на 23% до 604 ед., машин для внесения минеральных удобрений — на 19% до 294 ед. Производство плугов выросло на 9% до 1, 45 тыс. ед., борон — на 11% до 2,52 тыс. ед., сеялок — на 12% до 5,4 тыс. ед.



«Однако на второе полугодие прогноз производства сельхозтехники в ассоциации негативный. На снижение выпуска сельхозтехники существенно повлияет остановка программы № 1432, по которой государство субсидирует заводам скидки в размере 15−20%, предоставляемые аграриям», — говорится в сообщении «Росспецмаша». В 2017 году производителям техники в рамках программы было выделено 13,7 млрд руб., однако в конце июня Минпромторг уведомил производителей о приостановке программы в связи с тем, что выделенные деньги закончились. Без продолжения программы, по подсчетам «Росспецмаша», к концу 2017 года рост производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит 12%.



Для сохранения темпов производства в текущем году на субсидии нужно еще 4,4 млрд руб., а в 2018—2020 годах — по 15 млрд руб. ежегодно. «Непредоставление субсидий по программе 1432 В 2018—2020 годах негативно отразится на обновлении парка и производстве сельскохозяйственной техники в Российской Федерации. В 2018 году объем реализации сельхозтехники сократится на 30% по сравнению с 2017 годом, налоговые платежи в бюджеты всех уровней уменьшатся на 32%, численность работников сократится на 2 тыс. человек, средняя ежемесячная зарплата снизится на 12%", — прогнозирует «Росспецмаш».



Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой подтверждает, что в бюджете министерства дополнительных средств на господдержку сельхозмашиностроения нет. «На 2018−2020 годы средства тоже не заложены ни по линии Минпромторга, ни по линии Минсельхоза», — констатировал он на прошедшем в Госдуме заседании экспертного совета. Он признал, что аграрии нуждаются в современной техники, однако «нужно понять, откуда изыскивать средства на продление программы».



С 2013 по 2016 год производство сельхозмашин в России в финансовом выражении выросло с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. Как ранее говорил «Агроинвестору» заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин, в прошлом году субсидию по программе 1432 (на эти цели было выделено 11,2 млрд руб.) получали 53 предприятия, в среднем доля субсидий в объеме производства составила 12,6%. «При этом есть предприятия, у которых доля субсидий превышает 20% — например, «Агроцентр» в Алтайском крае, «Канмаш-Агро» в Чувашии, Алтайский завод сельхозмашиностроения. У группы «Ростсельмаш» или ПТЗ эта доля была чуть выше 15%, у «Евротехники» — чуть более 11%", — говорил Максимкин. При этом, по его словам, программа 1432 является «одним из самых эффективных механизмов господдержки, осуществляемой в стране». «Каждый вложенный рубль дает 1,7 руб. обратных поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме того, она дает и мультипликационный эффект развития смежных отраслей», — сказал он.



В начале июля правительство утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года. В соответствии с документом, доля техники российского производства на внутреннем рынке к 2021 году должна вырасти до 80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб.

