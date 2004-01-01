Минпромторг разработал проект стратегии развития экспорта сельхозтехники, предложив увеличить его в четыре раза — с 7,7 млрд руб. в 2016 году до 30,2 млрд руб. в 2025-му. Как говорится в проекте документа, опубликованном на сайте министерства, для достижения такого показателя потребуется господдержка в размере 11 млрд руб. В случае ее отсутствия экспортные поставки вырастут лишь в 1,5 раза до 11,4 млрд руб., подсчитало ведомство.



Для реализации оптимистичного сценария Минпромторг предложил перечень мер, в числе которых субсидирование поставок пилотных партий продукции на новые рынки, субсидирование затрат на увеличение гарантийного срока, предоставление грантов предприятиям-экспортерам и отраслевым ассоциациям, а также сокращение срока возврата НДС при экспорте продукции до одного месяца либо полное освобождение от уплаты НДС при экспорте. Также стратегия предлагает создать в России территории свободной торговли (в виде отдельных зон или на территории предприятий-экспортеров) с нулевой пошлиной для импорта товаров, используемых в производстве высокотехнологичной продукции, в дальнейшем поставляемой на экспорт. В качестве нефинансовых мер поддержки Минпромторг считает необходимыми, в частности, сбор информации и оказание содействия в поиске потенциальных партнеров и покупателей на зарубежных рынках, регулярную подготовку бесплатных подробных обзоров и гидов по странам, а также разработку пошаговой инструкции для начинающих экспортеров и организацию для них тренингов.



«Реализация предложенных мер расширит количество стран-импортеров продукции российского сельхозмашиностроения с 35 В 2018 году до 65 к 2025 году <…> При этом увеличится количество предприятий, экспортирующих отечественную продукцию сельскохозяйственного машиностроения с 48 В 2018 году до 70 к 2025-му, что составит более 80% всех отечественных предприятий", — прогнозируют авторы стратегии. Чтобы такой сценарий был реализован, понадобится почти 11 млрд руб. бюджетного финансирования, которое постепенно будет снижаться с 1,5 млрд руб. в 2018 году до 377 млн руб. в 2025-м. В случае отсутствия экспортной стратегии поддержки сельхозмашиностроения количество предприятий-экспортеров к 2025 году сохранится на уровне 2018-го, а число стран-импортеров «вырастет незначительно — с 30 В 2018 году до 40 В 2025», предупреждает министерство.



Самая большая проблема потенциальных российских экспортеров — это низкая узнаваемость российских брендов за рубежом, сказал «Агроинвестору» помощник президента ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин. «Потребители в мире плохо знакомы с нашей продукцией, у российских компаний пока еще плохо развита дилерская и сервисная сети. Поэтому большое количество мер, с одной стороны, направлено на интенсификацию работы компаний в сфере экспорта, с другой стороны, — на повышение узнаваемости российской продукции», — прокомментировал Пронин. При этом он отметил, что четырехкратный рост экспорта к 2025 году — это оптимистичный сценарий в случае, если все пункты стратегии будут реализованы. «Кроме того, есть еще одно важное условие, о котором в стратегии не говорится, — это отсутствие дальнейшего укрепления рубля. Так как, например, то укрепление национальной валюты более чем на 20%, которое произошло с конца 2016 года, очень сильно сказалось на экспорте российской продукции, в том числе и сельхозтехники», — добавил он.



С 2012 по 2016 год экспорт продукции сельхозмашиностроения в денежном выражении показал рост на 164%, в 2016 году достигнув максимума за последние пять лет — 7,7 млрд руб. Основную часть экспорта в прошлом году — около 60% — составила уборочная техника, за ней следуют тракторы (18%), посевная техника (5%) и техника для послеуборочной обработки урожая (3%), еще 9% составляют запасные части. При этом доля внешних продаж в общем объеме производства как в стоимостном, так и в натуральном объеме по-прежнему невысока и в прошлом году составила чуть более 10%. За последние пять лет российская сельхозтехника экспортировалась в 44 страны, однако 85% всех поставок приходится на страны СНГ, в основном — Казахстан. Из стран дальнего зарубежья наиболее активными импортерами являются Латвия, Канада и Болгария. Экспорт в эти страны составляет 6%, 2,3% и 1,4% в среднем за 2012−2016 годы.

