Правительство России на заседании в четверг утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, одной из главных задач станет насыщение внутреннего рынка техникой российского производства не ниже 80% (в 2016-м — 54%). «Современная техника поможет аграриям сократить издержки и потери урожая, особенно когда погода нас не балует, как в этом году», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.



По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, нарастить долю отечественной сельхозтехники до 80% планируется уже на первом этапе стратегии — к 2021 году. Это будет сделано «при сохранении механизмов стимулирования спроса, но при постепенном снижении уровня поддержки по мере достижения целевого индикатора», сообщил министр. В рамках второго этапа основной упор будет сделан на развитие экспортных поставок, которые должны возрасти до 50% от объема внутренних отгрузок. На третьем этапе отечественное сельхозмашиностроение продолжит развиваться, нарастив производство к 2030 году в три раза и доведя загрузку предприятий как минимум до 80%. Экспорт должен увеличиться более чем в 12 раз и достичь не менее 100 млрд руб., указал Мантуров.



Как говорилось в первоначальной версии проекта, опубликованной на сайте Минпромторга в начале апреля, объем производства сельхозтехники в России должен вырасти с 88,6 млрд руб. в 2016 году до 280 млрд руб. в 2030-м, а экспорт — составить около 93 млрд руб. Там также отмечалось, что затраты госбюджета на ее реализацию на первом этапе должны составить 45 млрд руб. Однако в итоговой версии документа никаких конкретных сумм не прописано, сообщил «Агроинвестору» помощник президента ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин. «Стратегия определяет векторы развития и общие принципы государственной политики в отношении отрасли. Конкретные механизмы и суммы будут определяться позднее», — указал Пронин.



Субсидии на этот год закончились

В частности, по словам Пронина, в стратегии ничего не говорится о продолжении программы субсидирования производителей сельхозтехники по правительственному постановлению № 1432. В 2017 году производителям техники по нему было выделено 13,7 млрд руб., благодаря чему аграрии имели возможность приобретать машины со скидкой в 15−20%. Однако в конце июня Минпромторг уведомил производителей о приостановке программы в связи с тем, что выделенные деньги закончились. «В связи с тем, что общая сумма субсидий по заключенным договорам купли-продажи или финансовой аренды (лизинга) <…> уже превысила запланированные в федеральном бюджете на 2017 год 13,7 млрд руб., и в соответствии с тем, что в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год» федеральные средства на 2018 и 2019 год не предусмотрены, прошу вас приостановить реализацию сельскохозяйственной техники в рамках данной программы», — говорилось в письме от 23 июня, копия которого имеется в распоряжении «Агроинвестора».



Как пояснил «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минпромторга, субсидии в рамках программы 1432 пользуются высоким спросом. «В соответствии с данными, полученными от 70 производителей сельскохозяйственной техники, участвующих в реализации постановления № 1432, по состоянию на 23 июня объем заключенных договоров уже превышает предусмотренные в бюджете Минсельхоза России на 2017 год 13,7 млрд руб. Продолжение программы в текущем году возможно лишь после принятия решения о ее дополнительном финансировании», — сообщил представитель министерства, отметив, что в случае продолжения программы рост производства сельхозмашиностроения к концу года составит от 30% до 35%.



Решение Минпромторга о приостановке программы было ожидаемым, так как у производителей есть информация о суммах субсидий по заключаемым договорам, однако подобное решение выносится впервые, сказал «Агроинвестору» заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. «Раньше сумма субсидий превышала выделенные средства ближе к концу осени. При этом и в 2014, и 2015, и 2016 годах мы рассчитывали, что те субсидии, которые мы недополучили из-за нехватки средств, мы получим в следующем году», — сообщил Максимкин. По его словам, в настоящее время заводы прекратили реализацию сельхозтехники со скидкой. «Соответственно будет снижение продаж и корректировка производственных планов. Когда принималось решение о выделении 13,7 млрд руб., мы ожидали, что производство в 2017 году вырастет на 12%. При этом по итогам первых пяти месяцев этого года оно увеличилось на 35−40%, но если не будут выделены дополнительные средства, конечно, эти темпы сократятся. В этом году целевые показатели будут выполнены, однако что будет в следующем году — большой вопрос», — отметил Максимкин, добавив, что по расчетам ассоциации, на продолжение программы в этом году дополнительно нужно 4,4 млрд руб.



В 2016 году субсидию по программе 1432 получали 53 предприятия, в среднем доля субсидий в объеме производства составила 12,6%. «В 2016 году было выделено 11,2 млрд руб. субсидий, объем производства сельхозтехники составил 88,6 млрд руб. При этом есть предприятия, у которых доля субсидий превышает 20% — например, «Агроцентр» в Алтайском крае, «Канмаш-Агро» в Чувашии, Алтайский завод сельхозмашиностроения. У группы «Ростсельмаш» или ПТЗ эта доля была чуть выше 15%, у «Евротехники» — чуть более 11%", — указал Максимкин.



Подавляющая часть техники в России приобретается со скидкой по программе 1432 или через «Росагролизинг», подтверждает гендиректор завода «Евротехника» (Amazone) Вадим Смирнов. «По другим схемам почти никто не покупает», — оценивает он. По его словам, механизмы финансирования и господдержки, под которые попадает продукция «Евротехники», — один из самых серьезных стимулов для аграриев приобретать машины самарского завода, а для него — развивать производство. «Одними из первых в стране мы пошли по пути глубокой локализации производства в России, сейчас локализован выпуск 30 наименований техники из 60», — сообщил он в ходе конференции «Инновационные технологии в растениеводстве России», отметив, что объем производства предприятия за последние два года вырос в 2,5 раза, в том числе это стало возможно благодаря увеличению спроса.



«Квернеланд груп СНГ» (имеет завод в Липецке) на текущий момент перестала заключать контракты в рамках программы, рассказал гендиректор компании Роберт Цизак. Однако на производственных планах это никак не скажется. «Мы на эту программу не очень и рассчитывали. Что с субсидиями, что без них, производство идет, продукт востребован. Возможно, так даже будет проще: будет нормальная, живая конкуренция», — уверен Цизак. Не намерена менять планы и компания John Deere (есть завод в Оренбурге и производственный центр в Подмосковье). Как сообщил «Агроинвестору» директор по производству John Deere в России и странах ЕЭС Алексей Кузнецов, никакого письма от Минпромторга компания не получала, однако в любом случае решение на планы производителя «никак не повлияло и не повлияет».



На работе большинства членов Ассоциации производителей сельхозтехники Германии приостановка программы 1432 не скажется, так как немногие из них пользуются преференциями в рамках этой программы, пояснил «Агроинвестору» координатор по работе со странами Евразийского экономического союза Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery Михаил Мизин. «Если говорить про иностранные бренды, которые наша ассоциация представляет в России, преференциями в рамках программы пользуются лишь некоторые из них, которые имеют локализованное производство в России, в том числе Amazone («Евротехника»), Claas, Kverneland. Однако и они имеют относительно небольшой процент участия в общем объеме субсидии», — сказал Мизин.



Аграрии за продолжение программы

Сами сельхозпроизводители отзываются о программе субсидирования производителей сельхозтехники как нужной и эффективной, особенно для тех хозяйств, которые не имеют возможности покупать иностранную технику. Однако предоставляемыми в ее рамках скидками пользовались не все. «Насколько я помню, по программе 1432 ничего не покупали, нас не устроил ассортимент», — сообщил гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. Не заинтересовала участвующая в программе техника и агрофирму «Прогресс» (Краснодарский край). «О программе мы знаем, но ничего по ней не приобретали, так как ассортимент нас не привлек, то, что продавалось, не подходило нам по качеству. Но рады, что в нее включили комбайны Claas, теперь программа представляет для нас интерес», — сказал гендиректор «Прогресса» Александр Неженец.



Компания «Агроэко» (Воронежская область) пользовалась скидками в рамках программы. «В прошлом году со скидкой 15−20% приобретали два комплекта дисковых борон Catros (Amazone), три опрыскивателя. Точно не могу назвать, сколько мы сэкономили, но сумма была для нас существенной. Единственный момент, покупку нужно было регистрировать через Минсельхоз, но это не составило особой сложности», — рассказала представитель «Агроэко», отметив, что скидки дают хорошую возможность обновить парк техники, которая у большинства аграриев является устаревшей.



По данным Минпромторга, парк сельскохозяйственных тракторов в настоящий момент составляет 455 тыс. единиц, из которых около 60% — старше 10 лет. Доля зерноуборочных комбайнов со сроком эксплуатации свыше 10 лет по итогам прошлого года составляла около 45%, к 1 января 2017 года в АПК органами Гостехнадзора было зарегистрировано 129,6 тыс. зерноуборочных комбайнов. По данным Минсельхоза, в 2016 году объем производства сельхозтехники в России вырос на 59,1% к уровню 2015-го. Продажи сельскохозяйственных тракторов составили 9,5 тыс. штук (доля российских производителей здесь не превышает 3% рынка, а с учетом сборочных предприятий — 36%). Рынок самоходных сельскохозяйственных машин в 2016 году оценивается в 7,2 тыс. штук, доля отечественных производителей здесь равнялась 72%. В сегменте прицепных и навесных сельскохозяйственных машин отгрузки в прошлом году равнялись 41,3 тыс. штук, средняя доля российских предприятий - 43%.

