

В прошлом году масличные незаслуженно оказались в тени зернового рекорда. По данным Минсельхоза, в 2016-м посевы подсолнечника были увеличены на 614 тыс. га, что вкупе с благоприятными погодными условиями привело к рекордному урожаю — на 13% больше, чем в 2015-м, и, соответственно, к увеличению объемов переработки в масло на 10,7%. В марте 2017 года Минсельхоз рапортовал, что Россия вышла на второе место в мире по экспорту растительных масел с объемом более 2 млн т. Впереди — лишь Украина, но с большим отрывом: страна экспортирует около 5 млн т.