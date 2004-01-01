

Такая технология может уберечь миллионы гектаров посевов в мире от афлатоксинов, которые вырабатываются грибами аспергиллами и нарушают связи между двумя цепочками ДНК, что, в свою очередь, способно вызывать мутации и часто гибель почти всего урожая.