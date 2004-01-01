Аспергиллы — потенциальные канцерогены, опасные не только для растений, но и для людей
Фото: Monica Schmidt
Фото: Monica Schmidt
Найдена технология, избавляющая от токсинов
В Аризонском университете нашли и смогли использовать РНК для предотвращения выделения токсинов возбудителем грибкового заболевания кукурузыАгротехника и технологии
сайт Аризонского университета, май 2017
Такая технология может уберечь миллионы гектаров посевов в мире от афлатоксинов, которые вырабатываются грибами аспергиллами и нарушают связи между двумя цепочками ДНК, что, в свою очередь, способно вызывать мутации и часто гибель почти всего урожая.
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