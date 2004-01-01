

В Казахстане есть несколько десятков хозяйств, которые сумели достичь показателей молочной продуктивности коров в 7−8 тыс. кг. Но только единицы смогли удержать достигнутый результат более трех лет. Основные причины возврата к стартовому надою в 4−5 тыс. кг — острая нехватка йода, селена и кобальта. Причем дефицит этих элементов у коров проявляется даже на клиническом уровне.