Сотрудников центра интересовал вопрос: что видит свинья, глядя на себя в зеркало. Работа была направлена на изучение стресса у животных. Известно, что улучшение качества жизни свиней может повысить их иммунитет и ускорить рост, что в результате делает бизнес эффективнее.



В экспериментах были задействованы свинарники разных типов. В частности, у свиней был доступ к свинарнику с металлическим полом (это было контрольное помещение в исследовании), к помещению с резиновым настилом, еще один имел зеркала (пол там был металлический), а четвертый свинарник был устроен так, что свиньи могли наблюдать друг друга через проход. Целью эксперимента было узнать, где животные предпочтут находиться, с учетом, что им была предоставлена полная свобода перемещений.



Как и предполагалось, больше всего времени — 40% — свиньи провели в свинарнике, где они могли наблюдать друг за другом. На втором месте по популярности оказался свинарник с мягким (резиновым) полом, на третьем — помещение с зеркалом, а на последнем — стандартный свинарник с металлическим полом.



Выяснив предпочтения животных, ученые включили в эксперимент человека. Условия были те же, только свиньям нужно было продемонстрировать свои предпочтения в выборе помещения при постоянном присутствии человека во всех свинарниках. Оказалось, что в этом случае подопытные меняют свое мнение о самом удобном свинарнике и 90% времени проводят там, где есть зеркало или же в свинарнике, где они могут видеть другую свинью.



Ученые предполагают, что такие результаты могут быть следствием того, что в зеркальном отражении свиньи могли видеть других животных, однако однозначно это утверждать пока нельзя. Для ответа на этот вопрос будут проведены дальнейшие исследования. При этом ученые считают, что размещение зеркал в коммерческих свинарниках, где свиньи содержатся большими группами, не даст результатов. Однако аграрии могут рассмотреть вариант использования резиновых настилов, чтобы улучшить качество жизни свиней — это может снизить стресс у животных, что должно повысить их иммунитет и увеличить эффективность производства.

