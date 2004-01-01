Закономерности для России: — теплые годы дают, как правило, более высокую урожайность; — влажные годы на Севере влияют на урожайность отрицательно, а на Юге — положительно; — плотность населения способствует увеличению урожайности; — в периоды большого числа солнечных пятен урожаи чаще бывают выше среднего, в периоды же малого числа пятен урожаи чаще бывают ниже среднего. Урожай определяют: — метеоусловия; — почвы; — население; — землевладение; — аренда; — скот; — распределение с/х угодий; — распределение с/х культур; — системы хозяйства и севооборота; — обработка, удобрения, густота и время посева; — высота других с/х культур; — влияние высот урожаев на их изменчивость.

Представляем вашему вниманию материал о разработках уникального русского ученого подготовленный директором Центра аграрных исследований ИПЭИ РАНХиГС Александром Никулиным специально для журнала «Агротехника и технологии».



Перу Чаянова принадлежат как академические, так и научно-фантастические прогнозы взаимодействия человека и природы, остающиеся актуальными и сегодня. Например, именно Чаянов являлся редактором и автором вступительной статьи в книге ведущих советских аграрников «Проблемы урожая» (1926 г.), обобщившей уникальный историко-статистический опыт наблюдений за погодой и урожаями в России.



Ссылаясь на фундаментальные исследования своего учителя профессора А. Ф. Фортунатова, Чаянов отмечал, что урожай определяют: метеоусловия, почвы, население, землевладение, аренда, скот, распределение с/х угодий, распределение с/х культур, системы хозяйства и севооборота, обработка, удобрения, густота и время посева, высота других с/х культур, влияние высот урожаев на их изменчивость. Признавая, что между всеми этими факторами трудно рассчитать точные соответствия влияния на урожай, Чаянов, тем не менее, приводил несколько долговременных статистических закономерностей, характерных для России: 1) Теплые годы дают, как правило, более высокую урожайность; 2) Влажные годы на Севере влияют отрицательно, а на Юге — положительно на урожайность; 3) Плотность населения способствует увеличению урожайности, сопровождаясь интенсификацией производства, подтверждая тем самым, что урожайность является не только природным, но и социальным явлением.



В частности, обращаясь к работам русских и зарубежных ученых в области исследования циклических проявлений солнечной активности, Чаянов отмечал: «В периоды большого числа солнечных пятен урожаи чаще бывают выше среднего, в периоды же малого числа пятен урожаи чаще бывают ниже среднего».



В другой своей работе «Возможное будущее сельского хозяйства» (1928 г.) Чаянов, обобщив метеоисследования русских и американских ученых, упомянул ряд формул и статистических циклических зависимостей урожаев от движения океанических течений и льдов в Атлантическом и Северном ледовитом океанах, а также разливов крупнейших рек. Далее, полагал Чаянов, через непрерывное познание природных сил, влияющих на погоду, человечество сможет заняться и активным управлением метеорологическими процессами, создавая соответствующее сверхмощное силовое оборудование.



Такой конкретный технический образец управления погодой был описан Чаяновым в его фантастической повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920 г.), где по всей России к концу XX века размещена система, состоящая из нескольких тысяч силовых магнитных станций — метеорофоров, генерирующих, управляющих, оптимизирующих движение циклонов и антициклонов над страной, позволяя по заказу земледельца вызывать дождь оптимальной продолжительности и интенсивности (как правило, в ночное время, чтобы днем погодные помехи не препятствовали работе и отдыху).



Впрочем, в произведениях Чаянова можно найти и предупреждения о возможных рисках от самонадеянной экспансии в природные и социальные процессы. Так, ученый предсказывал, что развитие интенсивного поливного земледелия в Средней Азии может привести к исчезновению Аральского моря. А экономическое и политическое доминирование лишь одного социально-технологического уклада, объявляющего исключительно себя самым прогрессивным и производительным, например, индустриально-урбанистического уклада сверхкрупных предприятий, может привести к деградации природной и социальной жизни с тяжелыми экологическими последствиями. Поэтому в чаяновской утопической России ее руководители сознательно избирают путь плюралистического сосуществования многоукладности различных форм собственности и размеров аграрных предприятий, способствующих сохранению и развитию культурного и биологического разнообразия жизни на земле.

