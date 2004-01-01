Начиная с фазы всходов, растениям подсолнечника угрожают почвообитающие вредители. Щелкуны, а именно личинки жуков-щелкунов (проволочники), повреждают подземные части растения, прорастающие семена и всходы, тем самым вызывая прямые потери, рассказывает Дмитрий Белов, начальник отдела развития продуктов компании «Август». Конечно, данная проблема в большей степени касается непротравленных инсектицидами семян, но и протравленные семена не всегда дают 100%-ную защиту. Вторая проблема, которая может возникнуть на раннем этапе развития растения и снизить количество продуктивных растений на гектар, — ложная мучнистая роса. Она обычно обнаруживается при появлении второй пары листьев, но типичные симптомы развиваются несколько позже. В годы эпифитотий ложной мучнистой росы потери урожая могут составлять до 30%. Есть и такая проблема, как карантинный сорняк Амброзия, которая лишь на 60−70% контролируется почвенными гербицидами, традиционно применяемыми на подсолнечнике (особенно в погодных условиях, сложившихся в начале вегетации в Краснодарском и Ставропольском краях). А вот борьба, например, с хлопковой совкой и подсолнечниковой огневкой затруднена из-за отсутствия у большинства хозяйств высококлиренсных опрыскивателей, ограниченного списка разрешенных для авиаприменения эффективных инсектицидов, а также отсутствия мониторинга. В этом же году отметилась тля, которая набрала критическую численность, превышающую экономический порог вредоносности, что повлекло за собой проведение инсектицидных обработок (например, в Воронежской области). Бороться с обозначенными проблемами нужно комплексно. В борьбе с ложной мучнистой росой необходимо использовать семена, обработанные протравителем, в состав которого входит действующее вещество из класса анилидов. Второй способ снижения вредоносности — это обработки по вегетирующим растениям подсолнечника, но их необходимо начинать не позднее фазы 1−2-ой пары настоящих листьев, к такой мере прибегают в основном производители семян. Также хотелось бы отметить нарастающую вредоносность такого заболевания, как ржавчина подсолнечника. За последние годы площади, обрабатываемые против данной болезни, кратно возросли. При применении фунгицида в большинстве случаев удается сохранить урожай и, как следствие, получить хорошую масличность. Разница между необработанными и обработанными участками может быть от 10 до 12% в пользу обработанных участков. Обработку проводят фунгицидами, в состав которых входят действующие вещества из класса триазолов и триазолов в сочетании с стробилуринами и с добавлением внешнего ПАВа, что также увеличивает эффективность. Фомоз — одно из наиболее распространенных и вредоносных заболеваний подсолнечника. Это заболевание может проявить себя в любую фазу развития растения и способен повреждать все органы растения. Источником его распространения могут быть зараженные семена и растительные остатки. 100%-ой генетической устойчивости не существует, но некоторые гибриды имеют среднюю толерантность к патогену, поэтому в случае проявления заболевания в предыдущем году вегетации следует использовать данные гибриды, а также соблюдать севооборот и обрабатывать растения фунгицидами. Фомопсис (серая пятнистость стебля) — одна из наиболее вредоносных болезней подсолнечника. Бурая пятнистость (альтернариоз) относится к листовым пятнистостям. Болезнь вызывает преждевременное усыхание растений подсолнечника, что приводит к ощутимым потерям урожайности. Развитию альтернариоза способствует продолжительная влажная погода, обильные росы и температура воздуха 15−300С. Наиболее эффективным методом борьбы является применение фунгицидов, начиная с протравливания семян и филярных обработок. Заболевание опасно тем, что некоторые виды грибов рода Alternaria Nees., продуцируют токсины опасные для животных и человека.

Селекция подсолнечника ведется по нескольким основным направлениям: повышение его продуктивности и масличности; выработка устойчивости к таким заболеваниям, как фомоз, фомопсис, склеротиния, альтернариоз, ложная мучнистая роса, а также толерантности к новым расам заразихи. Кроме того, проводятся работы по созданию высокоолеиновых гибридов подсолнечника, масло которых приравнивают к оливковому. В Вейделевском институте подсолнечника создан уникальный для России сорт — Вейделевский белоснежный. Это раннеспелый крупноплодный сорт белого цвета, с периодом вегетации 98 дней. Средняя урожайность — 30 ц/га. Масличность — 45%. Сорт белого подсолнечника незаменим в кондитерском производстве и в легкой промышленности.

Весенняя обработка биофунгицидами и гербицидами полей под подсолнечник в Воронежской области: 1. Контроль (общехозяйственная схема) 2. Опыт (общехозяйственная схема + Стернифаг, СП). Внесение Стернифага было совмещено с гербицидной обработкой (Пропонит, КЭ). 4 мая — сев подсолнечника на глубину 7 см (влажное ложе). 6 мая — внесение почвенного гербицида Пропонит, КЭ совместно с почвенным фунгицидом Стернифаг, СП с последующим боронованием почвы пружинной бороной на глубину 2 см (заделка выше залегания семян). Климатические условия: +15⁰С днем, +8⁰С ночью.

Эксперты и участники рынка поделились с журналом «Агротехника и технологии» тонкостями соблюдения технологии выращивания подсолнечника, а также рассказали о перспективах применения биологических средств защиты и о важности профилактики возникновения болезней и вредителей.



Самой острой проблемой при выращивании подсолнечника является несоблюдение севооборота, считает Алексей Галай, менеджер по развитию продуктов компании «КВС РУС». Специалисты рекомендуют возвращать данную культуру на то же поле не раньше чем через 7−8 лет. На практике же во многих хозяйствах не выдерживают и трех лет, оправдывая свой безответственный подход высокой рентабельностью культуры. Такие сельхозпроизводители создают себе две основные проблемы: ухудшают структуру и плодородие почвы, а также способствуют накоплению инфекционного фона заразихи, болезней и вредителей.



Не менее важно в соблюдении севооборота грамотно выбрать предшественника. В качестве такового не годятся культуры с глубокой корневой системой (от 1,5 м), такие как кукуруза, многолетние травы и сам подсолнечник, дополняет Николай Таволжанский, генеральный директор Вейделевского института подсолнечника (Белгородская область; селекция, первичное семеноводство, промышленное семеноводство, товарное производство подсолнечника).



Бой болезням

Тема борьбы с болезнями (корневыми гнилями, ржавчиной), вредителями (долгоносиками, огневкой), сорными травами (крестоцветными, марью, щирицей) становится все более актуальной ввиду массового несоблюдения севооборота. Традиционно самой эффективной мерой борьбы с болезнями подсолнечника является их профилактика, замечает Алексей Галай. Для этого следует строго соблюдать не только севооборот, но и все агротехнические мероприятия по выращиванию подсолнечника. Например, посев проводить только протравленным семенным материалом — эта мера позволяет предотвратить первичное инфицирование.



Однако одной протравкой семян зачастую не обойтись, утверждает Николай Таволжанский. По его словам, борьба с болезнями начинается еще с селекционного процесса, первичного и промышленного семеноводства. Причем устойчивость к болезням на генетическом уровне можно получить только на основе диких форм подсолнечника, т. к. природой заложен курс на устойчивость к болезням, подчеркивает эксперт. Поэтому исходный селекционный материал, который пойдет на получение того или иного гибрида, в их институте обязательно связывают с дикими формами подсолнечника (заимствуя пыльцу матери или отца). Таким образом гены устойчивости переносятся на гибрид.



Однако, например, в борьбе с заразихой высев устойчивых гибридов не всегда дает результат из-за большого количества рас заразихи, дополняет ведущий научный консультант Саратовского представительства компании «Щелково Агрохим» Людмила Баранова. Для снижения распространения этого паразита необходимо также высевать провоцирующие ее прорастание культуры — лен и кукурузу.



А вот после посева вся ответственность за борьбу с болезнями, вредителями и сорной растительностью ложится на плечи агронома конкретного хозяйства, который занимается протравкой семенного материала, следит за севооборотом и т. д, убежден Таволжанский.



Качество семечки

На ежегодное увеличение пораженности посевов подсолнечника болезнями влияет и качество семенного материала, считает Баранова. «Семенной материал подсолнечника поступает в хозяйства уже обработанным против вредителей и болезней, но не всегда эта обработка соответствует установленным стандартам, что подтверждается развитием болезней и повреждениями вредителями на ранних стадиях развития, — сожалеет специалист. — Поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда проверять семенной материал на качество обработки, во избежание неприятных сюрпризов».



Покупать любые семена, в том числе и подсолнечника, нужно только у официальных дистрибьюторов компаний-производителей, советует Галай из «КВС РУС». Только обращение к такому поставщику может полностью обезопасить от приобретения контрафактного семенного материала. Семена должны быть произведены семеноводческой компанией, расфасованы в фирменную упаковку и иметь сертификат соответствия. Кроме того, всегда стоит помнить, что от качества посевного материала зависит будущий урожай.



При выборе семян специалисты рекомендуют прежде всего обращать внимание на длительность вегетационного периода. Так, для северных регионов страны следует выбирать скороспелые и раннеспелые гибриды с коротким сроком вегетации. Для южных же подойдут среднеспелые и среднепоздние гибриды, имеющие высокий потенциал урожайности и более длинный период вегетации.



Если на полях хозяйства частым гостем является заразиха подсолнечниковая (как правило, с ней сталкиваются в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях), то аграриям при выборе семян подсолнечника стоит обратить свой взор в сторону гибридов с высокой устойчивостью к заразихе. На сегодняшний день существует большой выбор гибридов устойчивых к А-G расам заразихи.



Приобретая семенной материал, прежде всего нужно исходить из возможностей хозяйства, считает Людмила Баранова. Многие современные высокопродуктивные гибриды для раскрытия своего потенциала требуют применения интенсивных технологий. И если у агрария таких возможностей нет, лучше использовать более дешевый посевной материал сортового подсолнечника, адаптированного к конкретной зоне, который даст не высокий, но стабильный урожай.



Покупать же семена желательно там, где они выращены (пройдено первичное семеноводство), советует Николай Таволжанский. Приспособленность к почвенным и климатическим условиям — залог прогнозируемого урожая. А с иностранными семенами велики риски занести в свои посевы карантинное заболевание, предупреждает он. Например, еще 20 лет назад на территории России практически не было фомопсиса. Из отечественного семенного материала эксперт рекомендует отдать предпочтение сортам производства ВНИИМК, Вейделевского института подсолнечника, Донской опытной станции и др.



Погодный фактор

Погодные условия играют не менее важную роль при выращивании подсолнечника. Вкупе с другими факторами неблагоприятные погодные условия приводят к увеличению распространения и повышению интенсивности развития болезней в посевах подсолнечника, говорит Людмила Баранова. Так, если 5−7 лет тому назад вопрос о применении фунгицидов практически не стоял, то в последние два года площади, требующие фунгицидных обработок, увеличиваются, особенно во влажные годы. Например, в 2017 году в Саратовской области в период с апреля по июль количество осадков значительно превысило многолетние нормы, что повлекло интенсивное развитие болезней на всех культурах. На подсолнечнике это альтернариоз, фомоз, корневая форма серой гнили, пятнистости различной этиологии. В таких условиях Саратовское представительство компании «Щелково Агрохим» всем своим клиентам и заинтересованным лицам дало рекомендации о проведении превентивных фунгицидных обработок.



Необходимость таких обработок начинают аграрии прекрасно понимают. Например, на предприятии «Дубровки» (Пензенская область; растениеводство) в 2016 году наиболее хорошие результаты показал только тот подсолнечник, который зацвел до 5 августа. Это было связано со слишком поздним севом (начался 8 мая) из-за плохих погодных условий. В «Дубровках» обрабатывали посевы подсолнечника только гербицидом, чего в 2016 году оказалось недостаточно, ведь дождь спровоцировали чрезмерный рост сорной растительности. В этом году посеяли сорта Брио (Syngenta) и Голдсан (Лимагрен). Масличность сортов около 50%, урожайность около 25 ц/га.



«Сорные» проблемы



Не менее актуальной темой для аграриев, которые выращивают подсолнечник, является защита поля от сорной растительности, продолжает Галай. Борьба со злаковыми сорняками в посевах подсолнечника больших сложностей не вызывает, ведь существует много зарегистрированных гербицидов для решения данной задачи, а вот уничтожение двудольных сорняков требует дополнительных усилий. Например, внесения почвенного гербицида до всходов культуры.



Также на сегодняшний день эту проблему можно решить с помощью выбора гибридов подсолнечника, устойчивых к гербициду на основе имидазолина. Данный гербицид снимает весь спектр сорняков, присутствующих на поле, в том числе уничтожает заразиху. Но аграриям не стоит забывать, что применять данный гербицид можно только на гибридах подсолнечника, специально зарегистрированных под эти технологии.



В зависимости от технологии выращивания подсолнечника, специалисты предлагают несколько вариантов борьбы с сорной растительностью. Например, при выращивании устойчивых к имидазолинонам гибридов подсолнечника возможно применение гербицидов на их основе. Эти препараты успешно справляются с двудольными и злаковыми сорняками, отмечает Баранова из «Щелково Агрохим». А для подготовки поля к севу подсолнечника при сильной засоренности многолетними сорняками после уборки предшествующей культуры специалист рекомендует использовать гербициды системного действия на основе глифосата. Кстати, осенью проведение химической прополки глифосатами намного эффективнее, чем в весенний период. Весной же имеет смысл работать при доминировании малолетних зимующих сорняков. Людмила Баранова также напоминает, что использование почвенных гербицидов эффективно при наличии влаги в почве, а в некоторых случаях почвенные гербициды вообще можно заменить междурядной культивацией.



«Химия» или «биология»?

Если сельхозпроизводитель решил отдать предпочтение химическим средствам борьбы с напастями, компания «КВС РУС» рекомендует отдавать предпочтение пестицидам известных производителей, которые в течение долгого времени поставляют на рынок России качественную продукцию. Это могут быть как импортные, так и отечественные производители. Для того чтобы обезопасить себя от контрафакта, следует приобретать пестициды только у официальных дистрибьюторов фирм-производителей СЗР. Все препараты должны реализовываться в фирменной таре производителя, этикетки должны быть без отслоений и ровно наклеены, информация легко читаемой, а на каждой упаковке — маркировка с датой изготовления, сроком годности и номером партии. Продавец обязан иметь копию сертификата соответствия на каждую партию товара и по требованию покупателя предъявить данный документ. Важно помнить, что контрафактные пестициды вызывают стресс у обрабатываемой культуры, снижают урожай, а в худшем случае уничтожают посевы вовсе. Иногда последействие такой обработки негативно отражается и на последующих культурах севооборота, резюмирует Алексей Галай.



Действительно, в качестве альтернативы химическим средствам защиты растений на некоторых предприятиях в последние годы начали использовать биологические препараты, подтверждает Николай Таволжанский. Например, в Вейделевском институте подсолнечника закладывали опыты по работе с более 100 видами биологических препаратов защиты растений. В том числе за последние годы на посевах тестировали и применяли биофунгициды Витаплан СП («Агробиотехнология») и Алирин-Б («Биофунгицид»). Опыты показали, что устойчивость к гнилостным болезням, мучнистой росе, фомопсису повысилась на 20−30% по сравнению с посевами, не обработанными биопрепаратами. На полях института каждый год понижается процент использования химических препаратов, а органических — повышается. Органика не только благотворно влияет на урожай, но и позволяет экономить, замечает эксперт. Там, где требуется 5−10 кг/т химического препарата, необходимо всего 80 г/т биологического. К тому же, протравленные биологическими препаратами семена уже являются защищенными от болезней и вредителей. Поэтому замена химии биологическими средствами защиты — вполне реальная перспектива.



Того же мнения придерживается и Денис Морозов, директор Научно-испытательного центра «Агробиотехнология». В послеуборочный период на полях на растительных остатках в 20−30-сантиметровом слое почвы сохраняется множество фитопатогенных грибов и бактерий, представляющих опасность для будущего урожая, рассказывает он. В конце лета — начале осени, в послеуборочный период, идет формирование запаса инфекции в почве и на растительных остатках. И ко времени нового сева высокая численность фитопатогенов приводит к заражению и угнетению всходов семян, вплоть до их выпадов. Это связано в первую очередь с высокой концентрацией фитопатогенов на фоне низкой супрессивности почв, а именно с малой численностью полезных микроорганизмов — антагонистов, способных конкурировать и подавлять возбудителей заболеваний.



Преимуществом биологической и интегрированной системы защиты растений, по мнению эксперта, является эффективное подавление в почве и на растительных остатках фитопатогенной инфекции, накопившейся за вегетационный период, защита корневой системы и сохранение природных энтомофагов, которые помогают бороться с вредителями естественным путем, а также отсутствие резистентности к действующим веществам биопрепаратов. За всю историю биометода случаев возникновения резистентности не установлено.



Производственные испытания в компании «Черкизово-растениеводство» в Воронежской области на подсолнечнике с применением биофунгицида с действующим веществом на основе гриба Trichoderma harzianum показали прибавку урожайности на 16% (на 3,64 ц/га. Стоимость сохраненного урожая — 9 828 руб./га при затратах на препарат 530 руб./га. Таким образом, на каждый вложенный рубль — более 18 рублей сохраненного урожая, довольны в компании. Кроме того, через 1 месяц почва была очищена от прошлогодних растительных остатков, в то время как без применения биофунгицида растительные остатки разлагаются около 4−5 лет.



Грибами рода Trichoderma как продуцентами биологических препаратов для защиты растений от болезней активно занимаются в мире уже минимум 50 лет. Причем СССР занимал в 1970—1980-ые годы в этом направлении лидирующие позиции. Опыты показывают, что в местах развития этого гриба-антагониста численность фитопатогенов снижается в тысячи раз.

