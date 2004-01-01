Для понимания развития рынка подсолнечника рассмотрим динамику посевных площадей, наличие зарегистрированных гибридов и динамику рынка защиты растений подсолнечника от сорняков, вредителей и болезней. Материал подготовлен специально для журнала «Агротехника и технологии» на базе данных Госкомстата, реестра селекционных достижений и панельных исследований рынка средств защиты подсолнечника, проведенных исследовательским агентством «Агростат» в партнерстве с АПК-ИНФОРМ и английской компанией «Кинетек».



Динамика посевных площадей пол подсолнечником показала, начиная с 1990 года, показала рост на 174% и в последние годы значительно превышает 7 млн. га. При этом в отдельные годы происходило уменьшение площадей, но в целом, если судить по пятилеткам, идет значительное увеличение. Это связано в первую очередь с конъюнктурой рынка, а также с насыщением севооборотов данной культуры.







Традиционно основное производство подсолнечника сосредоточено в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах. Значительные площади также имеются в Алтайском крае.







Также, наряду с ростом посевных площадей развивается селекция сортов и гибридов подсолнечника. Начиная с 2000 года, наблюдается рост количества гибридов и сортов, включенных в Государственный реестр. Так, за пятилетку (с 2012 по 2016 год) в Государственный реестр был включено 241 гибрид, при этом 81% всех находящихся в производстве гибридов подсолнечника охраняются патентами. Основная масса гибридов (61%), рекомендованных производству, включена в реестр после 2010 года.







По количеству переданных в реестр сортов и гибридов в топ-10 оригинаторов большую часть составляют зарубежные компании. Топ-10 ведущих производителей представляет половину от общего количества зарегистрированных в России сортов и гибридов. При этом один и тот же сорт может иметь нескольких оригинаторов.







Обладатели патентов — российские научные учреждения и компании — распределяются, как показано на графике «Топ-10 патентообладателей сортов». Топ -10 патентообладателей представляет две трети от общего количества.







Из представленных в реестре сортов и гибридов только один сорт силосного направления. Если смотреть по категориям сортов, то 68% — простые гибриды. По срокам созревания наибольшую группу представляют раннеспелые и среднеранние гибриды — 51%. По типу сортового состава 36% — это высокомасличные гибриды.







По региональному распределению сортового состава 56% гибридов рекомендованы для использования только в одном регионе, 24% — в двух регионах. На долю более широко районированных сортов приходится 20% от общего количества.







В общей структуре площадей обработки полевых культур средствами защиты растений подсолнечник занимает 11%. Наибольшие площади применения средств защиты зафиксированы в Приволжском Федеральном округе. Рост рынка в стоимостном выражении за пятилетку 2012−2017 значительно увеличился.







По структуре защитных мероприятий 66% посевных площадей обработано как минимум одним пестицидом. За последние пять лет (с 2012 года) площади подсолнечника, обработанные средствами защиты растений, выросли почти в полтора раза с 48% до 66%.







Во многом это связано с внедрением новых технологий таких как Clearfield, ExpressSun и других, которые подразумевают совместное использование специализированных гибридов и гербицидов.



Таким образом, подсолнечник обладает высоким потенциалом урожайности благодаря новым гибридам и технологиям возделывания, за последние годы возросла интенсификация возделывания культуры. Однако ограничения по севообороту и климатические условия будут сдерживать рост площадей под этой культурой.





