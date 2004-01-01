Он базируется на применении инфракрасных лучей — интенсивного света, который ощущается, но не виден. Такая технология улучшает обработку, особенно сушку, при этом она энергоэффективна и позволяет получать продукцию высокого качества.



Недостаток и слабое место всех существующих методов обработки грецких орехов в том, что сушка — очень дорогой и энергозатратный процесс. Сейчас орехи чаще всего высушивают потоком горячего воздуха. Весь процесс занимает более 24 часов, при этом затрачивается не только огромное количество электроэнергии, но и газа.



Инфракрасное излучение способно высушить грецкие орехи гораздо быстрее. Разработанный метод включает три этапа: очищенные орехи и орехи в скорлупе разделяются на две группы по содержанию влаги; затем обе группы проходят «предпросушку» инфракрасным излучением; после этого орехи досушивают обычным горячим воздухом.



В проведенных экспериментах выяснилось, что этот метод экономит до 25% газа и электроэнергии. Кроме того, инфракрасные лучи быстро удаляли влагу с поверхности скорлупы и ядер орехов, что ускоряло сушку на 35%.



Проблема с влажностью была известна давно: орехи моют перед просушкой, и в итоге каждый из них имеет разную влажность. Тем не менее сушатся они все в течение равного количества времени. В результате на выходе получаются как недосушенные, так и пересушенные орехи, что значительно снижает их качество.



Обычно, чтобы избежать образования плесени из-за влажности, производители склонны пересушивать грецкие орехи. Но из-за этого теряется цвет, ценные жиры и элементы. Инфракрасное излучение позволяет избежать этих проблем. Сейчас метод тестируется и на других видах орехов, например, на фисташках.

