Агроинвестор



Основные масличные — подсолнечник, соя и рапс — уже который год остаются одними из самых рентабельных агрокультур. Их доходность нередко могла бы быть еще выше, однако пренебрежение технологиями ведет к потерям урожая, а значит, и прибыли. Так, по оценкам Минсельхоза, в 2018 году до 40% сбора масличных может быть потеряно из-за различных заболеваний. Потенциальный объем сохраненного урожая при минимизации рисков сокращения сбора в результате распространения болезней, вредителей и сорняков в целом оценивается почти в 7 млн т на сумму более чем 104 млрд руб.