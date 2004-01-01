 Экономика масличных без защиты. Фунгицидами обрабатывается лишь 3% посевов подсолнечника — Агроинвестор
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Технологии
Экономика масличных без защиты. Фунгицидами обрабатывается лишь 3% посевов подсолнечника
Татьяна Карабут
Агроинвестор
май 2018
При массовом распространении заболеваний можно потерять больше 80%, а то и весь урожай маслосемян. Кроме того, снижается качество и масличность семян. Но многие сельхозпроизводители надеются на авось хотя инвестируют в выращивание многие миллионы рублей
журнал «Агроинвестор»
май 2018
Фото: USDA


Основные масличные — подсолнечник, соя и рапс — уже который год остаются одними из самых рентабельных агрокультур. Их доходность нередко могла бы быть еще выше, однако пренебрежение технологиями ведет к потерям урожая, а значит, и прибыли. Так, по оценкам Минсельхоза, в 2018 году до 40% сбора масличных может быть потеряно из-за различных заболеваний. Потенциальный объем сохраненного урожая при минимизации рисков сокращения сбора в результате распространения болезней, вредителей и сорняков в целом оценивается почти в 7 млн т на сумму более чем 104 млрд руб.

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