 Ни рыбы, ни мяса. Что происходит с качеством пищевой продукции — Агроинвестор
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Технологии
Ни рыбы, ни мяса. Что происходит с качеством пищевой продукции
Татьяна Карабут
Агроинвестор
июнь 2018
Если верить последним проверкам надзорных органов и Роскачества, то слухи о снижении качества продовольствия сильно преувеличены. Между тем скандалы с обнаружением антибиотиков и растительных жиров в продукции животного происхождения все чаще выплескиваются в публичное пространство. На этом фоне потребитель ведет себя по принципу золотой середины: предпочитает купить поменьше, но то, что — как он считает — лучше
журнал «Агроинвестор»
июнь 2018
Фото: Легион-Медиа


В Youtube гуляет множество шокирующих видео, как тушка синюшного цыпленка в руках «мастера» со шприцом превращается в упитанного бройлера. А рис, разогретый на сковородке, начинает плавиться. Все это, конечно, крайние проявления откровенной фальсификации продуктов питания. Но и растущая доля фальсификата, и попытки розницы продать слегка подпорченный товар, и обнаруженные в животной продукции антибиотики, по большому счету, говорят об одной явственной тенденции: какими бы способами это ни делали, вкупе все эти действия приводят к снижению качества продовольствия. За 2017 год специалистами Роспотребнадзора забраковано более 64 тыс. партий пищевой продукции, не отвечающей установленным нормативам, общим объемом около 2 тыс. т.

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