

В Youtube гуляет множество шокирующих видео, как тушка синюшного цыпленка в руках «мастера» со шприцом превращается в упитанного бройлера. А рис, разогретый на сковородке, начинает плавиться. Все это, конечно, крайние проявления откровенной фальсификации продуктов питания. Но и растущая доля фальсификата, и попытки розницы продать слегка подпорченный товар, и обнаруженные в животной продукции антибиотики, по большому счету, говорят об одной явственной тенденции: какими бы способами это ни делали, вкупе все эти действия приводят к снижению качества продовольствия. За 2017 год специалистами Роспотребнадзора забраковано более 64 тыс. партий пищевой продукции, не отвечающей установленным нормативам, общим объемом около 2 тыс. т.