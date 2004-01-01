Инжиниринговый центр «Промбиотех», созданный на базе Алтайского госуниверситета, ввел в эксплуатацию линию по выпуску нового пробиотика для телят и коров. Экспериментальный биопрепарат создан на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus и представляет собой мелкодисперсный порошок, растворимый в воде, молоке и хорошо смешиваемый с основными кормами рациона.

Пробиотическая кормовая добавка позволяет проводить профилактику желудочно-кишечных заболеваний, снижает содержание условно патогенных организмов и обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ кормов, говорится в сообщении «Промбиотеха». По словам директора центра Надежды Орловой, произведена первая пробная партия продукта в 25 кг, которая отправлена на третью волну промышленных испытаний. Они проходят в семи районах Алтайского края. В целом промышленные испытания биопрепарата ведутся с 2015 года. По данным центра, кормовая добавка дает увеличение удоев на 7−12% в пересчете на базисную жирность 3,4%, привесов у телят — на 10−15%, а также приводит к снижению затрат корма на единицу произведенной продукции на 5−10% за счет лучшего усвоения питательных веществ.

В настоящее время пробиотики становятся все более востребованы производителями, отмечает исполнительный директор Союза комбикормщиков Татьяна Степина. «Применение пробиотиков способствует отказу от антибиотиков. Конечно, санитарное состояние предприятий не позволяет сразу и полностью отказаться от антибиотиков, должен быть определенный переходный период. Но весь мир сейчас в кормопроизводстве и содержании животных движется именно в этом направлении», — сказала «Агроинвестору» Степина.

В настоящее время на российском рынке есть как иностранные, так и российские разработки. В частности, производством пробиотиков занимаются московское «НИИ пробиотиков», «Биотроф» в Санкт-Петербурге, «Сиббиофарм» в Бердске. Однако потенциал для развития этого направления остается высоким, отметила Степина. «Есть и мощности для производства — например, на том же бердском заводе есть цех, который пока не загружен полностью», — добавила она.

В ноябре «Промбиотех» подписал с «Еврохимом», одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, соглашение о реализации совместного проекта по созданию комплекса производства и испытаний новых высокоэффективных биокомбинированных препаратов для животноводства и птицеводства. По словам директора по продажам «Еврохима» в России и СНГ Максима Серегина, планируется «ряд шагов, которые приведут к строительству предприятия по выпуску совершенно нового вида биотехнологической продукции». Продавать биокомбинированные препараты «Еврохим» намерен не только в России, но и выйти с ними на рынки США, Европы и Латинской Америки.