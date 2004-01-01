За последние 10 лет потребление хлеба в России уменьшилось на четверть — с 66 кг до 49 кг на человека в год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как отметил министр, сокращение обусловлено осознанным выбором потребителя, а не дефицитом хлеба или снижением доходов населения. Для того, чтобы определить для отрасли новые направления развития, министерство совместно с Роскачеством объявили о запуске всероссийского исследования хлеба, в рамках которого будет проведен анализ качества этого продукта на российском рынке.



Как сообщает пресс-служба Минпромторга, исследование пройдет по трем направлениям — на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. По словам главы Роскачества Максима Протасова, для каждого федерального округа будет организовано отдельное исследование. Каждый месяц эксперты будут закупать хлеб в 5−10 регионах и локально предоставлять результаты. В частности, хлеб будет проверяться на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, искусственных добавок и заменителей, будут изучаться такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. «Всероссийское исследование качества позволит оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли», — уверен Мантуров.



Проект по исследованию качества хлеба стартует в Центральном федеральном округе, где будут закуплены образцы 70 популярных брендов. Результаты анализа планируется опубликовать к середине июля.



Следствием снижения потребления хлеба стало сокращение количества индустриальных предприятий хлебопекарной промышленности в России — в 1,7 раза за последние 10 лет. Как сообщал в начале июня на Неделе российского ритейла управляющий Владимирского хлебокомбината Алексей Лялин, если в 2006 году их насчитывалось 1256, то в 2016-м — 750. При этом оборот розничной торговли за этот же период вырос с 18,9 трлн руб. до 26,2 трлн руб. В условиях, когда потребление хлеба стало падать, а предприятиям из-за нехватки средств становилось все сложнее развиваться, самые слабые из них стали банкротиться. Процесс продолжается и сейчас. Как спрогнозировал Лялин в разговоре с корреспондентом «Агроинвестора», в течение 2017 года еще около 10% предприятий уйдут с рынка. Тем не менее оставшиеся производства сумеют удовлетворить потребности России в хлебопродуктах. «Не секрет, что и в XXI веке еще остались предприятия, не модернизированные, рассчитывающие исключительно на рабочую силу, не имеющие канализации и использующие уголь, а то и дрова. Поэтому тот факт, что в ближайшее время с большой долей вероятности перестанет действовать еще порядка 10% предприятий, не скажется на поставке необходимых объемов хлеба», — сказал Лялин.



По данным Росстата, в 2016 году производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в стране уменьшилось на 2,8% до 6,1 млн т. Отрицательная динамика сохранилась и в первые четыре месяца 2017-го— выпуск продукции в январе-апреле уменьшился на 1,7% к соответствующему периоду 2016-го. В то же время в целом потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в 2016 году, по данным Минсельхоза, оставалась существенно выше нормы, составляя 119 кг при рекомендованной норме 96 кг/год на человека. Потребительская цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в 2016 году к декабрю предыдущего года ежемесячно возрастала. Индекс потребительских цен на хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов за январь-декабрь прошлого года составил 104,9%.



В то же время, как отмечал ранее «Агроинвестору» президент Российского союза пекарей Валерий Чешинский, реальную динамику потребления в официальной статистике увидеть невозможно из-за высокой доли контрафактного сектора. По оценке эксперта, около 40% хлеба производится без надлежащего контроля и зачастую без уплаты налогов разнообразными небольшими предприятиями, которых в России насчитывается около 7 тыс. Этот нелегальный продукт не попадает в официальный статистический учет. В итоге вместо учтенных Росстатом 6,1 млн т совокупный объем производства хлеба может достигать 11 млн.

