По итогам 2017 года объем производства пищевого машиностроения вырастет на 25% до 15,75 млрд руб., а доля российских производителей на внутреннем рынке увеличится с 14% до 19%, прогнозирует ассоциация «Росспецмаш». Рост должны обеспечить в том числе меры господдержки, в соответствии с которыми с этого года на покупку оборудования будут предоставляться субсидии — по аналогии с теми, что действуют сейчас и в сельскохозяйственном машиностроении. Решение принято постановлением правительства от 10 мая, скидка будет составлять не менее 15% от цены продукции. На эти цели в этом году в бюджете предусмотрено 1 млрд руб.



«В планах уже к 2025 году нарастить производство машин и оборудования для пищевой промышленности в четыре раза, и в три раза — объемы экспортных поставок российской техники, увеличив при этом долю отечественной продукции на внутреннем рынке до уровня более 50%", — говорится в сообщении ассоциации. В настоящее время «Росспецмаш» соместно с Минпромторгом разрабатывает стратегию развития отрасли до 2030 года, в которой будут определены задачи, целевые показатели, а также меры господдержки, на которые отрасль сможет рассчитывать.



В 2016 году объем произведенной в России продукции пищевого машиностроения прибавил 17% до 12,6 млрд руб., в 2015 году рост составил 19%. Объем внутреннего рынка пищевого машиностроения на протяжении последних двух лет также увеличивался, но значительно скромнее — 6% по итогам 2015 года и 4% в 2016-м. При этом в прошлом году около 86% внутреннего потребления составляло зарубежное оборудование. В денежном выражении объем импорта в прошлом году, по данным ФТС, составил 50,1 млрд руб., увеличившись на 1% к уровню 2015-го.



Среди причин высокого объема импорта, как констатирует «Росспецмаш», — отсутствие отдельных видов отечественного оборудования, слабо развитая кооперация между российскими компаниями, а также недостаточно высокий уровень автоматизации производства. «В результате этого иностранные производители, в основном из стран Евросоюза, имеют преимущества по предоставлению готовых решений для своих клиентов», — заключают авторы исследования. Экспортные поставки в прошлом году выросли на 5%, однако их объем был в 12 раз ниже импорта и равнялся 4,2 млрд руб. Российскую технику и оборудование покупают преимущественно страны СНГ, в том числе Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Армения.



Из всего производимого на российских предприятиях оборудования лишь 19% соответствует мировому уровню, заметил директор ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова Андрей Лисицын. «А автоматизированные линии мы вообще не производим. Все наши крупные предприятия работают на немецком и австрийском оборудовании», — сказал он на экспертном совете «Пищевая промышленность как драйвер экономического роста», состоявшемся 16 июня. По данным института, именно Германия и Австрия в течение многих лет являются законодателями мод, хотя в последнее время некоторые переработчики пытаются заместить европейское пищевое оборудование китайским.

