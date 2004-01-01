В России из общего объема товарного производства на переработку идет лишь 15% овощей и 25% ягод и фруктов, при том что в развитых странах эта доля составляет 50%. Об этом рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Одна из причин — нехватка современных перерабатывающих мощностей. «Основная часть предприятий ведет свою деятельность еще с советских времен — тогда консервная промышленность была неплохо развита, однако прошло уже много лет, и те технологии в большинстве случаев уже неактуальны», — отметила она.

По словам Решетниковой, сегмент переработки серьезно пострадал в 1990-х годах, когда товарное производство плодоовощной продукции значительно упало, и как следствие, многие заводы закрылись. «А покупать сырье за рубежом и здесь его перерабатывать невыгодно. В результате с советских времен остались лишь предприятия по производству икры из кабачков и баклажанов, несколько заводов по переработке малолежких овощей открытого грунта вроде перца, баклажанов, кабачков, томатов т. д. И совсем немного — по переработке томатов в томатную пасту», — констатировала Решетникова.

Однако сейчас проблема нехватки мощностей встает крайне остро. «Последние несколько лет идет тенденция увеличения внутреннего товарного производства плодов и овощей. И возникает вопрос, что делать с этим растущим урожаем, ведь эти овощи не могут долго лежать из-за нехватки современных хранилищ. Притом, что россияне все больше предпочитают вместо домашних заготовок покупать переработанную продукцию в уже готовом виде в магазине, как это делают жители развитых стран», — заметила Решетникова. Кроме того, в этом году из-за дождливого и холодного во многих регионах лета урожай имеет другое качество. «Весь вегетационный период шли дожди, что негативно сказалось на лежкости овощей и фруктов. Они просто не смогут долежать до следующего урожая. В такой ситуации было бы правильно пустить их на переработку, однако соответствующих мощностей у нас нет», — признала эксперт. Пока переработкой зачастую вынуждены заниматься сами производители. «Им просто некуда сбыть нетоварную продукцию, которая не отвечает определенным параметрам по качеству для продажи в свежем виде», — добавила Решетникова.

По данным Росстата, производство фруктовых и овощных соков в 2016 году снизилось на 1,5% до 1,58 млрд условных банок, консервированных с уксусом овощей — на 13,3% до 295 млн условных банок. Одновременно выпуск переработанного и консервированного картофеля увеличился на 4,9% до 162 тыс. т, а замороженных овощей и грибов — на 9,4% до 57,3 тыс. т. За январь-август 2017 года производство соков из овощей и фруктов снизилось еще на 20,9% к аналогичному периоду прошлого года, при этом выпуск консервированных овощей и грибов для краткосрочного хранения возрос более чем на 39%. Несмотря на позитивную динамику в отдельных сегментах, в целом на рынке переработанной плодоовощной продукции доля импорта сейчас превышает 30%. «Мы могли бы заместить существенную часть этого объема. У нас есть регионы с подходящим климатом для выращивания и горошка, и кукурузы, и персиков. И для этого совершенно не нужно импортировать персиковое варенье из Германии», — отметила Решетникова.