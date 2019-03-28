Минсельхоз: производство льна вырастет на 38% к 2025 году

Благодаря значительным мерам господдержки производство прядильных агрокультур значительно увеличится в ближайшие годы, рассчитывает Минсельхоз. «Так, прогнозируется рост производства льна на волокно с 38,25 тыс. т в 2018 году до 52,6 тыс. т в 2025 году (+38%)», — сообщает пресс-служба аграрного ведомства. Как отметил на совещании по развитию льняного комплекса первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, такой объем позволит обеспечить сырьем не только текстильную и легкую промышленность, но и «реализовать экспортный потенциал отрасли».

По мнению Минсельхоза, сейчас созданы благоприятные условия и предпосылки для быстрого развития отрасли льноводства — в регионах восстанавливается производственная база, возрождаются технологии и традиции выращивания данной сельхозкультуры. Так, с 2018 года возмещается 25% прямых понесенных затрат при стротельстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий, предоставляются льготные кредиты, оказывается несвязанная поддержка из расчета 10 тыс. руб. на гектар посевной площади льна-долгунца. Кроме того, с 2017 года предоставляются субсидии на поддержку элитного семеноводства в рамках единой субсидии, а с 2019-го — субсидии на сельхозтехнику и оборудование для льнопроизводителей. Правда, отмечает Минсельхоз, для полной реализации мер господдержки также необходимо стимулирование спроса на продукцию льноводства со стороны предприятий легкой промышленности.

В данных Росстата, урожай льна-долгунца в 2018-м был ниже заявленного Минсельхозом - 36,7 тыс. т в переводе на волокно. По сравнению с предыдущим годом он снизился на 5%. Лидером по производству является Омская область, где было собрано 56,9 тыс. т льна-долгунца. На втором месте — Тверская область (45 тыс. т), на третьем — Алтайский край (41 тыс. т).

За последние 30 лет производство льна в России сократилось в несколько раз, в результате вклад льняного комплекса в АПК составляет менее 1%, подсчитали эксперты SBS Consulting. При этом качество российского льняного сырья значительно уступает европейскому уже на стадиях выращивания, приготовления тресты и первичной переработки. Причины — острый дефицит качественной льноуборочной техники, устаревшая технология выращивания, дефицит семян, старое оборудование для переработки льнотресты.

Что касается экспорта, то Россия занимает в мировой торговле льняными изделиями менее 0,5%, и отгрузки продолжают падать на 10% в год, отмечает SBS Consulting. Мировой товарооборот продукции изо льна составляет более $1,5 млрд. По данным UN Comtrade Database, основными игроками на рынке льняной продукции в выращивании льна являются Франция и Бельгия, в переработке — Китай. «Стоит отметить, что на территории Китая лен не выращивается и китайские фабрики проявляют большую заинтересованность в поиске новых поставщиков льняного волокна из других стран», — акцентируют аналитики SBS Consulting.

Развитие льняной отрасли стало одной из приоритетных в АПК после совещания о развитии легкой промышленности, проведенного президентом Владимиром Путиным в августе 2017 года. По оценке Минсельхоза, в ближайшие годы посевы льна-долгунца в стране могут быть расширены до 100 тыс. га. Пока же площади под агрокультурой сокращаются. По данным Росстата, за последние пять лет они уменьшились на 19%, в том числе в 2018-м — на 2,8 тыс. га до 44,8 тыс. га. В этом году, согласно плану Минсельхоза, сев должен увеличиться на 1,3 тыс. га до 45,8 тыс. га.