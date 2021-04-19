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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Конференция Russian Meat & Feed Industry

9 апреля 2021 года в Москве прошла XII отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry «Индустрия мяса и комбикормов. Увеличение себестоимости vs ограничение роста цен: влияние на рынки». В ходе конференции ведущие отраслевые эксперты и участники рынка рассказали о текущей ситуации в зерновом и масличном секторах, индустрии комбикормов и кормовых добавок, мясной отрасли, затронули сегмент альтернативных белков и представили свои прогнозы развития этих направлений. Если вы не смогли принять участие в Russian Meat & Feed Industry или присоединиться к онлайн-трансляции — вы можете получить доступ к видеозаписи и материалам конференции.

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