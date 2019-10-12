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Константин Корнеев, «Ринкон менеджмент»: «Баранина может стать одним из драйверов экспорта на Ближний Восток»
12 октября 2019
Интересным сегментом в российской мясной отрасли сейчас является рынок баранины, который пока находится на начальной стадии своего развития, сказал исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев в кулуарах организованной «Агроинвестором» конференции Russian Crop Production — 2019/20. Однако перспективы этого рынка высоки: только за последний год спрос в сегменте экспортных поставок вырос более чем в 20 раз, и, исходя только из текущих запросов экспортеров, можно говорить о том, что производство баранины в стране может вырасти в два-три раза в ближайшей перспективе.
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