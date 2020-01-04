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Год за пять минут: главные события 2019-го в агросекторе
4 января 2020
Крупные инвестиции и сделки, прекращение работы «Евродона», создание объединенного зернового холдинга банком ВТБ, «зеленый» бренд российской агропродукции, разработка системы прослеживаемости зерна, падение цен на сахар и свинину, «Меркурий» и маркировка для молочной продукции, последствия распространения африканской чумы свиней в Азии, рекордные урожаи… Чем еще запомнится 2019 год в АПК? — самые важные и интересные события отрасли в нашем видео.
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