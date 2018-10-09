 Партнерский материал. Плодоовощной союз начал сбор заявок на получение правительственного гранта — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Плодоовощной союз начал сбор заявок на получение правительственного гранта
Плодоовощной союз
|
Ноябрь 2018
Национальный союз производителей плодов и овощей для предоставления сводной заявки в Минсельхоз собирает предварительные предложения по участию российских производителей плодов и овощей в конкурсе на грант от Правительства России
Фото: Pixabay

В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 09.10.2018 на реализацию научно-технических проектов в сфере развития селекции и семеноводства овощных культур Минсельхоз предоставит субсидии на сумму 2,5 млрд руб. бюджетных и 2,5 млрд руб. внебюджетных средств.

Соответствующая подпрограмма Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы будет утверждена в 2019 году, в 2020-м в ее рамках предполагается реализовать 20 проектов. Задача подпрограммы — создать отечественные конкурентоспособные сорта овощных культур. Правительство ожидает получить от реализации подпрограммы не менее 10 конкурентоспособных сортов овощных культур для открытого грунта, не менее 10 сортов для защищенного грунта, пять биологических средств защиты растений и агрохимикатов. Результатом реализации подпрограммы станет снижение импортозависимости в сегменте не менее чем вдвое.

Сейчас Национальный союз производителей плодов и овощей работает над сбором предложений от членов. Подтвердить вашу заинтересованность в участии и направить предложения просим в срок до 3 декабря текущего года. Мы просим срочно подтвердить готовность принять участие в конкурсе и ждем от вас: краткое описание проекта, претендующего на получение гранта, справочную информацию о компании.

Аналогичная подпрограмма формируется в связи с развитием селекции и семеноводства сахарной свеклы. В связи с чем союз проводит сбор предложений в срок до 10 декабря текущего года.

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