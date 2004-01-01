Международная компания в области кормления животных Alltech привнесла изюминку в конференцию Alltech One Ideas, которая прошла в ноябре в Бирмингеме.



Для тех, кто не присутствовал на недельном мероприятии, могут потребоваться некоторые пояснения. Более 3,5 тыс. человек съезжаются в Лексингтон, штат Кентукки, — место, где зародилась компания Alltech. В ходе мероприятия вы узнаете о кормлении птицы так, как если бы выступал президент Apple. Также это подобно оперному соло или ирландским танцам.



Звучит немного эксцентрично? Это была основа повестки дня основателя компании Alltech Пирса Лайонса, который был в центре всех событий и превозносил свою веру в силу предпринимательского духа перед своими сотрудниками и клиентами. Доктор Лайонс умер незадолго до конференции этого года, оставив компанию, которую он основал, своему сыну Марку.



Рожденный в бизнесе

Марк не чужой для Alltech. С самого раннего возраста он ездил со своими родителями, посещая клиентов по всему миру, и позднее пошел по стопам отца, получив диплом об окончании аспирантуры в области пивоварения и винокурения. Первая должность Марка была связана с тем, чтобы получить опыт на совместном предприятии в Мексике, где он планировал провести шесть месяцев. Дела шли плохо, и отец предложил Марку встать во главе предприятия. «Это был совершенно не мой формат, — вспоминает он, — но это было в духе Пирса Лайонса: мой отец умел найти общий язык с молодыми специалистами, давая им настоящую ответственность».



Далеко не уникальные для сына основателя, у компании Alltech есть программы поддержки талантов — стипендии и создание научных лабораторий в школах, — более 2 тыс. человек подают заявки на участие в ежегодном конкурсе «Молодой ученый Alltech».



После первой должности, которую в итоге Марк занимал четыре года, он управлял целым комплексом вопросов в Alltech, затем возглавлял бизнес в Северной Америке с 2009 по 2011 год. Следующим шагом был переезд в Китай, где он возглавлял Alltech в Азиатско-Тихоокеанском регионе, налаживая связи между бизнесом и крупнейшим в мире рынком кормов для животных.



В течение последних нескольких недель Марк возглавлял лекционный тур по странам, в которых представлена Alltech, с посещением небольших населенных пунктов США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, организовав в общем 16 мероприятий за четыре недели. Это возможность для доктора Лайонса-младшего показать себя клиентам и объяснить, как будет развиваться бизнес под его руководством.



Во время одной из таких поездок в отеле недалеко от аэропорта Бирмингем, доктор Лайонс-младший рассказал журналу Poultry World о наследии своего отца, и о том, как он планирует возглавить мультимиллиардный бизнес.



Частная компания

Основополагающим элементом философии доктора Лайонса-старшего, когда дело касалось бизнеса, было управление через частную собственность. «Основное убеждение моего отца состояло в том, что частный бизнес является огромным преимуществом, поскольку, как он любил говорить, он сам отвечал за свой идиотизм; и если он допускал ошибку, то отвечал только перед самим собой», — рассказывает Марк.



Но, что более серьезно, это позволяет быстро принимать решения, подразумевает наличие многолетнего опыта и помогает избежать той значимости, которую государственные компании возлагают на акционерную стоимость, — для последнего требования, по его словам, может потребоваться «огромное количество энергии, что станет результатом ненадлежащего ведения бизнеса».



Вместо этого «плоская структура», где сотрудники постоянно контактируют с высшим руководством, и корпоративная культура, где «каждый сотрудник компании принимает участие в продажах», — являются фундаментальными принципами всей деятельности, которую в 1980 году начал в своем гараже доктор Лайонс-старший, взяв кредит на 10 тыс. долларов США.



Приобретения

«Традиционно у Alltech была органическая модель роста, мы выходили на новые рынки и ежегодно добавляли один или два, и именно таким образом мы наладили торговлю в более чем 120 странах», — говорит Марк. — Но за последние пять-семь лет мы перешли к приобретениям. То, на что мы сейчас обращаем внимание — как мы можем воспользоваться некоторыми возможностями, которые сейчас приобрела организация».



Среди таких приобретений следует отметить предприятия по производству кормов, такие как Coppens, а также расположенное в Монтане Westfeeds. Keenan — производство кормораздаточных машин, которые внесли изменения в стратегию развития компании. Марк объясняет, что предприятие было приобретено за выходные: после того, как его отец узнал, что у компании есть некоторые проблемы, он поспешил заключить сделку: «Это — типичная скорость Alltech, это — скорость, которая создает отличительный признак». Причина покупки? Связать питание с доставкой корма для того, чтобы отследить, когда и как едят животные: «Мы знаем, когда животное ест, и можем создать платформу для огромного количества различных технологий, — это и есть видение».



Это связано с достижениями в понимании не только лучших формул рационов для животных, но также с тем, когда и как подать корм, чтобы добиться наилучшего результата. Это сосредотачивается вокруг нутригеномики — понимания того, как организм реагирует на питание. «Я думаю, что технология действительно получает распространение, мы видим, что дело не только в типах компонентов в рационе, а также во времени кормления. Это время даже основано и связано с природой естественных циклов, — говорит Марк. — Это преобразование того, как мы смотрим на расчет рационов, и наше предположение о том, что самым важным является определенное количество калорий, белка, фосфора, кальция или других ключевых компонентов, — не обязательно верное».



«Ограничивающим фактором сегодня является не только концепция питания, но и то, как мы даем корм животному в то время, когда этого хотим? Это, возможно, предполагает переосмысление способа кормления животных и создания сельскохозяйственных предприятий», — предполагает он.



Доступ к питанию

Но это создает дополнительные проблемы. «Как наладить систему питания, которая будет давать животному то, что вы хотите, и тогда, когда вы хотите? — задается вопросом Марк. — Это приводит нас ко второму аспекту, который представляет собой полную трансформацию технологий в сельском хозяйстве».



По словам Марка Лайонса, приобретения Alltech происходят в результате взаимодействия с компаниями, в которых он видит наибольший потенциал: «Область, в которой мы видим больше всего возможностей для себя, — это сотрудничество. Это действенный способ, с помощью которого можно внедрять великие инновации».



И это сотрудничество больше всего просматривается в проекте акселератора Пирса Лайонса, которому уже три года. «Проект приглашает современных идейных предпринимателей, способных доказать, что именно они нуждаются в прорыве в рамках коучинга и помощи в продажах. Самое главное, чего мы смогли достичь, — преодолеть разрыв между промышленностью и технологиями в сельском хозяйстве. Мы хотим, чтобы промышленность и технологии были прозрачными и смогли бы работать как одно целое», — отмечает Марк Лайонс.

