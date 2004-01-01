Партнерский материал. Эксперты ожидают роста железнодорожных перевозок в новом году

Ключевыми драйверами роста стали уголь (+5,2%), железная руда (+7,5%), лесные грузы (+6%), удобрения (+2,1%). Снизились перевозки нефти и нефтепродуктов (-0,1%), строительных грузов (-5,1%), цемента (-7,5%), цветной руды (-4,45%), лома (-10,5%) и зерна (-8,5%).



В 2019 году погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» увеличится на 2,16% до 1317,4 млн т, считают 76% респондентов, опрошенных АНО «Институт проблем естественных монополий». Анкетирование проходило в течение 2018 года на восьми отраслевых конференциях. В исследовании приняли участие более 250 экспертов. Основную долю опрошенных составили представители операторов грузовых вагонов, грузоотправителей и логистических компаний.



Эксперты ИПЕМ, в свою очередь, считают, что рост объемов погрузки на сети РЖД составит всего 1,6-1,9%, увеличившись до 1311 млн т. Драйверами роста, по их мнению, выступят зерно, минеральные удобрения, железная и марганцевая руды, каменный уголь и черные металлы.



Зерно и продукты перемола: прогнозируемое снижение

Погрузка зерна в январе составила 2 млн т (-8,5% к январю прошлого года). В январе внутренние перевозки выросли почти на 10%, тогда как экспорт сократился на 20%, преимущественно за счет падения поставок в Египет (-25%).



По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранс» Игоря Павенского, основной объем экспорта за этот сельскохозяйственный год уже состоялся. С начала года вывезено 31,9 млн т зерна, в том числе 26,9 млн т пшеницы. Экспортный потенциал в феврале-июне невелик. В то же время эксперт не исключил, что если перспективы урожая в этом году останутся благоприятными, то цены внутреннего рынка скорректируются, и экспорт несколько оживится. По его прогнозу, сбор зерна в этом году может составить 123,3 млн т против 112,9 млн т в прошлом.



В середине февраля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что с учетом последних данных, полученных от регионов, урожай зерна в 2019 году составит 118 млн т. Таким образом, возможно увеличение перевозок зерна железнодорожным транспортом со второй половины 2019 года



Химические и минеральные удобрения: российские экспортеры уходят с китайского рынка

Погрузка удобрений в январе составила 5,3 млн т (+2,1% к январю прошлого года). В январе внутренние перевозки удобрений выросли на 12%, тогда как экспорт сократился на 7%, преимущественно за счет падения поставок в Китай (-6%) и на Украину (-80%).



По мнению представителя РАПУ, увеличение потребления удобрений в России преимущественно вызвано тем, что аграрии стали больше инвестировать в урожай и рентабельность производства. По итогам прошлого года производство сельхозпродукции превысило уровень 2000-го почти в два раза.



По словам генерального директора «Еврохим» Игоря Нечаева, компания выведет на проектную мощность Усольский горно-обогатительный комбинат в Березниках Пермского края ориентировочно в третьем−четвертом квартале этого года. Представитель компании отметил, что в случае, если традиционные крупнейшие покупатели калия − Индия и Китай − не поднимут цены выше текущих $300 за тонну, компания будет ориентироваться на рынки Латинской Америки, где в 2016 году «Еврохим» приобрел Fertilizantes Tocantins.



Планирует переориентироваться на более доходные рынки и «Уралкалий», который отказался от традиционного годового контракта на поставку калия в Индию по $290 за тонну (ориентир, установленный белорусской БКК), а контракт с Китаем по этой цене заключил на небольшой объем. Освободившийся калий компания направит на африканский рынок. На этом континенте цена на удобрения выше $320/т.



Из-за переориентации экспортных грузовых потоков возможно краткосрочное замедление темпов роста перевозок удобрений железнодорожным транспортом, однако в дальнейшем ожидается увеличение за счет высокого спроса на российскую продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

