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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Перспективы развития рынка кормового протеина
«Асти Групп»
|
Март 2019
Станет ли соевый шрот более доступным для отечественных птицеводов
Фото: Pixabay

Соевый шрот является одной из важных составляющих комбикормов для птицеводства. Высокое содержание в нем белка (от 30% до 46%), а также незаменимых аминокислот — лизина и метионина, значительная концентрация витаминов B и E, микроэлементов — калия и фосфора, делает этот продукт ценным компонентом кормовых рационов. Однако после того как в 2017 году Россельхознадзор запретил ввоз шрота из гибридной генно-модифицированной сои, цены на него выросли, что негативно влияет на себестоимость конечной продукции — мяса, и расходится со стратегией наращивания объемов экспорта, так как делает отечественную продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках.

Производство российского соевого шрота постепенно растет, появляются новые компании-производители. Но крупные индустриальные предприятия по-прежнему можно пересчитать по пальцам. Подавляющий объем этой составляющей комбикормов производится сейчас из импортной сои, что делает российский рынок зависимым от ситуации в мире. Однако не все так однозначно. Мировые цены на сою и шрот из нее в этом году значительно снизились, что стало следствием роста глобальных запасов соевых бобов сезоне-2018/19. Согласно мартовскому прогнозу FAS USDA, этот объем составляет 107,2 млн т против 98,6 млн т в 2017/18 маркетинговом году. В конце февраля цены на соевый шрот находились на уровне $320-340/т, в то время как годом ранее — $460/т. Свое влияние на рынок оказывает и торговая война США и Китая.

Осенью прошлого года Федеральная антимонопольная служба анализировала состояние конкуренции и ценовой ситуации на отечественном рынке соевого шрота. Тогда исследование, проведенное ведомством, показало, что российский рынок данного продукта носит межрегиональный характер. Основные перерабатывающие мощности сосредоточены в европейской части страны (включая Калининградскую область). Но покрыть их потребность в сырье за счет отечественной сои, несмотря на ежегодный рост валовых сборов агрокультуры, пока невозможно. Около 40% российского урожая сои выращивается в регионах Дальневосточного федерального округа, и значительная часть объема, получаемого там, уходит на экспорт в виде сырья. С учетом перечисленных факторов и введенных Россельхознадзором ограничений, отечественный рынок соевого шрота остается зависимым от поставок сырья для выпуска этого продукта внутри страны, что приводит к росту цен него для российского животноводства.

Пока, несмотря на снижение цен на мировом рынке, в России соевый шрот не дешевел. С начала года цены на него в центральных регионах страны (где сосредоточены основные потребители продукта) оставались на уровне 35 тыс. руб./т и более. Эксперты рынка не исключают, что в ближайшие месяцы отечественный рынок соевого шрота все-таки поддастся влиянию мировых трендов и продукт подешевеет. Хотя снижение не будет таким значительным как в мире, и к лету под влиянием сезонного сокращения предложения сырья для переработки, цены на соевый шрот могут опять начать расти.

 Как будет развиваться рынок соевого шрота в ближайшей перспективе? Что делать производителям птицеводческой продукции, чтобы сдержать растущие издержки? Если ли достойные альтернативы у этого вида кормового белка? Как сделать рынок менее зависимым от мировой конъюнктуры? Все эти вопросы будут предметно рассмотрены в рамках саммита «Протеин: вчера, сегодня, завтра», вторая часть которого пройдет в рамках международной выставки инновационных технологий и перспективных разработок в концепции from feed to meat — «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК 2019» (Москва, Крокус Экспо, 28-30 мая 2019 г.).

Организатором мероприятия выступает «Асти Групп» — компания с 18-летним опытом выставочной деятельности, имеющая партнерские связи с крупнейшими западными выставочными площадками, в число которых много лет входит голландская VIV. «Асти Групп» обладает международной экспертизой в секторе АПК, которая позволяет эффективно переводить происходящие в отрасли процессы с языка глобальных трендов в русло проектов и решений, понятных бизнесу.

«Высокая зависимость российского рынка соевого шрота от мировой конъюнктуры, снижает конкурентоспособность отечественной мясной продукции. Отказаться от этого продукта в комбикормах, заменить его более дешевым подсолнечным шротом, конечно, можно, но это скажется на качестве мяса. Если Россия рассчитывает конкурировать с иностранными поставщиками продукции птицеводства на внешних рынках, вопрос с высокими ценами на соевый шрот необходимо решать», — считает Наринэ Багманян, глава «Асти Групп».

Участники саммита смогут также обсудить современную ситуацию и тренды развития производства белков животного и растительного происхождения в России, познакомиться с прогнозами развития мирового рынка, узнать об инвестиционных и инновационных проектах в области промышленных биотехнологий производства и воспроизводства протеина.

Среди участников мероприятия заявлены такие игроки рынка кормовой индустрии как «Реттенмайер Рус», входящая в состав группы JRS. Компания представляет высококачественные концентраты сырой клетчатки с высоким содержанием волокон, обладающие улучшенными свойствами и эффективностью. Компания BIOMIN, специализирующаяся в области кормления животных, разрабатывает и производит кормовые добавки и премиксы, а также предоставляет услуги, призванные обеспечить здоровье животных и доходность животноводческого бизнеса. Признанный лидер в кормлении животных и птиц «Кемин Индастриз», который разрабатывает и предлагает своим клиентами программы обеспечения здоровья, эффективногоп, безопасности и гигиены кормов.

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