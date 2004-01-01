Партнерский материал. Фирма Hartmann на выставке Agroworld Узбекистан

Нас поразило, насколько тепло мы были приняты и насколько профессионально продвигается строительство птицеводческого проекта в городе Паркент, который находится примерно в 45 минутах езды от Ташкента.



В Самарканде мы посетили птицефабрику важного заказчика и также были восхищены высокими стандартами. Этот уровень, по крайней мере, сопоставим с европейским, а возможно даже и выше.



Нельзя не упомянуть, как сильно нам понравился Самарканд своей историей, величественными сооружениями, а также гостеприимством.







Выставка Agroworld была весьма насыщенной. В частности во второй день стенд Hartmann привлек очень многих посетителей, и наша команда была постоянно занята. В третий — последний — день выставки министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев почтил нас своим визитом. Было интересно узнать, какие программы планируется реализовать, и какие шаги задуманы политиками.



Было заметно, что в Узбекистане огромное количество заинтересованных людей, и что страна находится на этапе значительных изменений. Путь еще очень долог, но уже сейчас угадывается потенциал.



Благодаря этому неделя в Узбекистане была абсолютно успешной для нас. Мы еще раз хотели бы поблагодарить наших заказчиков за искреннее гостеприимство и постоянную поддержку.

