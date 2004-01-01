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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Фирма Hartmann на выставке Agroworld Узбекистан
Hartmann
|
Март 2019
С 13 по 15 марта 2019 года в Ташкенте (Узбекистан) проходила выставка Agroworld. Чтобы увидеть ход строительных работ нашего крупнейшего птицеводческого проекта в Узбекистане и пообщаться с заказчиками в Самарканде, мы прибыли в Ташкент уже в воскресенье, 10 марта
Фото: Hartmann

Нас поразило, насколько тепло мы были приняты и насколько профессионально продвигается строительство птицеводческого проекта в городе Паркент, который находится примерно в 45 минутах езды от Ташкента.

В Самарканде мы посетили птицефабрику важного заказчика и также были восхищены высокими стандартами. Этот уровень, по крайней мере, сопоставим с европейским, а возможно даже и выше.

Нельзя не упомянуть, как сильно нам понравился Самарканд своей историей, величественными сооружениями, а также гостеприимством.

Agroworld Узбекистан

Выставка Agroworld была весьма насыщенной. В частности во второй день стенд Hartmann привлек очень многих посетителей, и наша команда была постоянно занята. В третий — последний — день выставки министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев почтил нас своим визитом. Было интересно узнать, какие программы планируется реализовать, и какие шаги задуманы политиками.

Было заметно, что в Узбекистане огромное количество заинтересованных людей, и что страна находится на этапе значительных изменений. Путь еще очень долог, но уже сейчас угадывается потенциал.

Благодаря этому неделя в Узбекистане была абсолютно успешной для нас. Мы еще раз хотели бы поблагодарить наших заказчиков за искреннее гостеприимство и постоянную поддержку.

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