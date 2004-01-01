Партнерский материал. Подготовка к сезону-2019: как «Агроаналитика» помогает планировать сельхозоперации

В агропредприятиях к этому времени завершают следующие работы:



— технический осмотр, ремонт и подготовка к сезону сельскохозяйственных машин и орудий;



— закупка минеральных удобрений;



— закупка, подготовка и проверка всхожести семян;



— планирование и подготовка к полевым работам.



В некоторых хозяйствах в марте раскидывают снежные сугробы на полях, начинают работу по задержанию или спуску талых вод. Эти техоперации особенно полезны на полях, засеянных озимыми культурами — для защиты всходов от заморозков, удержания влаги в почве.



Весенние полевые работы для озимых

В зависимости от количества осадков и погодных условий минувшей зимой, толщины и устойчивости снежного покрова на полях, засеянных озимыми культурами, метеоусловий в марте-начале апреля нужно:



— убирать с полей камни, выжатые морозом на поверхность;



— рыхлить прочную корку на поверхности земли для воздухообмена;



— отводить застоявшуюся воду с полей.



Несмотря на важность удержания влаги на поле после таяния снегов, избыток влаги в низинах губителен для многих культур, может привести к загниванию корневой системы и значительно снизить урожайность посевов. Поэтому в некоторых местах необходимо позаботиться о выведении излишков воды с поверхности поля, формировании борозд и т. д.



Вегетация озимых в большинстве регионов Центральной России начинается в первой декаде апреля.



Во второй декаде апреля рекомендуют провести подкормку полей азотными удобрениями, необходимыми для правильного формирования колосьев. Если почва бедна азотом, то без внесения удобрений колос плохо разовьется или отомрет.



Следующую подкормку рекомендуют через две-три недели, маленькими дозами. В это время идет активный набор вегетативной массы и вновь возникает угроза для правильного формирования колоса.



Подготовительные полевые работы для сева яровых культур

В марте — начале апреля на полях, предназначенных для яровых культур, готовят почву к посеву. От того, насколько планомерно готовили пахотные земли в зиму, зависит объем весенних работ.



1. В некоторых хозяйствах в марте могут очищать свободные территории от мха, кустарников и наносного песка под увеличение пропашных земель.



2. Проводят взмет полей, в прошлом сезоне находившихся под паром.



3. Удобряют почву, обогащая ее органическими и минеральными удобрениями.



4. Вспахивают землю:



— Для большинства территорий актуальна вспашка с оборотом пластов, когда рассыпают и перемешивают почвенные слои, подрезают корневища многолетних сорняков, устраняют очаги инфекционных возбудителей и вредителей.



— В районах, подверженных ветровой эрозии, основная обработка почвы состоит в рыхлении на глубину 16—30 см без оборота пласта. При такой обработке на поверхности сохраняется стерня, которая защищает почву от выдувания.



— В местах с избыточным увлажнением нарезают гребни и проделывают гряды для водоотведения.



Вне поля перед началом посевной необходимо отремонтировать сельскохозяйственную технику, провести технический осмотр всего оборудования, подготовить семенной материал, удобрения и средства защиты растений.



IT-инструменты для планирования сельхозработ

Система эффективного управления агропредприятием «Агроаналитика-IoT» позволяет составлять оперативный план работ на период от одного до 10 дней, на сезон и на год. Краткосрочные и среднесрочные планы складываются в общую картину, по которой можно отследить эффективность тех или иных работ, правильность и своевременность проведения техопераций, принимаемых решений в разрезе сезона, года, нескольких лет.



Базы данных системы включают справочники техники, культур, сведения по севообороту, порядку проведения технологических операций, характеристики и правила внесения удобрений и средств защиты растений. Специалисты на предприятии могут добавлять собственные показатели и использовать их наравне с предустановленными правилами.





Скриншот главной страницы системы «Агроаналитика»Фото: fms. smartagro.ru



Однако «Агроаналитика» — не сельскохозяйственный справочник, а полноценная система управления агропредприятием, способная аккумулировать данные из множества источников (спутниковые снимки и съемка БПЛА, карты развития биомассы на полях (NDVI), данные агрохимобследований), анализировать большой объем данных из множества источников и помогать специалистам принимать взвешенные решения.



Например, анализ спутниковых снимков поможет без выезда на поля оценить уровень влаги в почве и скорость ее испарения, чтобы точнее запланировать начало пахотных работ и порядок обработки земель для больших предприятий.



В системе «Агроаналитика» можно автоматически формировать задания и путевые листы, планировать расход ГСМ, рассчитывать дозы внесения удобрений на основе точечных агрохимобследований, спутниковых снимков и датчиков на полях, а не усредненных норм по полям и культурам.



К началу сезона «Агроаналитика» поможет сформировать четкую картину подготовительных работ, подскажет, какие поля уже готовы к обработке и в каком порядке их стоит продолжать обрабатывать, на какие участки следует обратить более пристальное внимание.



Модули системы позволяют уточнять границы угодий и формировать задания для бортовых компьютеров сельхозмашин и, как следствие, экономить время, затраты на ГСМ, эффективнее проводить все техоперации.



Путевые листы внутри системы помогут планировать рабочие часы сотрудников, затраты на топливо и другие материалы, а затем оценивать и анализировать правильность принятых решений, пути оптимизации всех процессов для лучшего результата и разумной экономии.



Опытным путем мы установили, что затраты на топливо, амортизацию спецтехники, расход удобрений в ходе весенних полевых работ благодаря системе «Агроанилитика» можно сократить на 30% от плановых, она помогает грамотно планировать рабочее время персонала и эффективность сезонных работ. Стоимость внедрения системы зависит от площади земельных угодий сельхозпредприятия, при этом все затраты окупаются уже в первый год использования.



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