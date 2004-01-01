Сегодня сельское хозяйство — это сложная система, сопряженная с поступлением огромного количества входящей информации из многих источников. Своевременная и точная информация в вашем распоряжении — ключ к принятию верных производственных решений. Сейчас локальные метеостанции — обычное явление на полях прогрессивных аграриев, ориентированных на внедрение современных технологий в своем производстве. Цифровые технологии собирают, анализируют и обрабатывают полевые данные, превращая их в инструменты поддержки принятий решений и переосмысливают традиционный подход к ведению сельского хозяйства.



Таким образом, точные метеоданные с ваших полей — ценный ресурс как в ежедневном операционном, так и в долгосрочном стратегическом планировании работ на вашем сельхозпредприятии, минимизации потенциальных потерь урожая, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, агрономическом моделировании дат достижения культурой определенных стадий развития.



За последнее время наукой и технологией были достигнуты значительные успехи в области мониторинга погоды, заметно возросла точность прогнозов погоды.



Принимая во внимание то, что погода — самый непредсказуемый, но при этом самый важный фактор, влияющий на продуктивность сельхозкультур, точные данные о суточной температуре, количестве осадков, влажности воздуха, скорости и направлении ветра — это необходимые знания для каждого агрария.



Заметим, однако, что традиционные практики ведения сельского хозяйства используют данные о погоде из открытых источников — метеостанций, которые зачастую расположены на значительном удалении друг от друга. Прогноз погоды для обширных территорий между этими метеостанциями генерируется различными способами путем математических расчетов. Это значит, что, используя информацию из открытых источников, большинство аграриев в своих действиях полагаются на расчетные данные, которые могут значительно отличаться от фактической ситуации на конкретном поле. Недостоверные данные о погоде могут привести к решениям, не подкрепленным фактами, а последние в свою очередь — к недобору урожая и снижению рентабельности производства в целом.



Такие компании как Farmers Edge устанавливают на полях своих клиентов современные полевые метеостанции для обеспечения их точными локальными метеоданными. Эта информация станет надежной основой принятия обоснованных решений по целому спектру полевых операций. Используя FarmCommandтм — цифровую платформу управления внутрихозяйственными данными, сельхозпроизводители могут просматривать и управлять своими внутрихозяйственными данными с мобильных устройств, где угодно и откуда угодно. Платформа обеспечивает надежное хранение и быстрый доступ к таким данным как: архив погоды, прогноз и текущие метеоусловия, показатель кондиционных условий для проведения опрыскивания (Дельта-Т), мощный высокоточный радар, влажность, количество осадков и т. д. Устраняя необходимость трудоемких проверок показаний осадкомера после каждого дождя, платформа FarmCommand имеет опцию настраиваемых уведомлений об осадках, которые позволяют сельхозпроизводителю точно узнать количество дождей, выпавших на их полях путем отправки уведомления сельхозпроизводителю.



«Информация, полученная непосредственно с полей, дает наиболее точные результаты, — говорит Джейми Денбоу, менеджер по продуктам Farmers Edge. — Учитывая это, мы устанавливаем и поддерживаем бесперебойную работу метеостанций на полях клиентов Farmers Edge. Локальная погода является неотъемлемым компонентом принятия обоснованных производственных и управленческих решений, и наши данные показывают, что при удалении от станции на 20 км точность прогноза снижается почти на 48%».



Помимо перечисленных плюсов локальных метеостанций, наличие точной информации о погоде помогает аграриям планировать проведение полевых операций с точностью до часов, основываясь на текущих и прогнозных погодных условиях. Выполнение каждой полевой операции зависит от погоды: посева, обработки препаратами, внесение удобрений, сбор урожая и т. д. Планирование всех этих операций может быть более рациональным с использованием актуальных и точных локальных метеоданных. Компания Farmers Edge в данном вопросе продвинулась еще дальше, ее ученые и программисты разработали и по сей день непрерывно совершенствуют алгоритмы агрономического моделирования, которое помогает предсказать расчетные даты достижения культурой определенных стадий развития. Темпы развития большинства сельхозкультур тесно связаны с температурным режимом, растения развиваются быстрее при более теплой погоде и замедляют рост при более низких температурах. Используя комбинацию архивных и текущих данных о погоде, индивидуальные характеристики каждой культуры и агромоделирование, возможно рассчитать даты достижения растениями определенных стадий развития. Эта информация поможет эффективно спланировать полевые операции, особенно там, где критичен временной фактор, и оптимально распределить ресурсы.



Метеостанции Farmers Edge уже стоят на полях клиентов во многих регионах России от Краснодара до Нижнего Новгорода и Дальнего Востока, ведется сбор метеоданных в различных природно-климатических зонах для еще более точной калибровки алгоритмов агромоделирования и прогнозирования к разнообразным климатическим условиям нашей большой страны.



Прогнозирование и моделирование — это только два примера преимущества использования в производстве точных локальных метеоданных и сервисов, работающих на их основе, таких как платформа FarmCommand, которые помогут вам повысить рентабельность вашей деятельности и укрепить стабильность производства.



Итак, погода неподвластна контролю, но любому аграрию по силам смягчить ее влияние и адаптировать применяемые ими сельскохозяйственные практики к особенностям погодных условий, чтобы достигать максимально возможных результатов, а современные цифровые решения призваны помочь ему в этом вопросе.





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