Цены на внутреннем рынке на масличные культуры также выросли. Так, стоимость сои увеличилась в зависимости от региона на 12-25% и достигла 30 тыс. руб./т. Это делает возделывание культуры одним из самых высокомаржинальных бизнесов в сельскохозяйственном производстве.



Одного из наиболее значительных показателей рентабельности возделывания сои среди всех клиентов CLAAS достиг фермер из Кемеровской области Артур Мовсесян, хозяйство которого является одним из крупнейших и наиболее технически оснащенным в регионе. По итогам уборочной кампании прошлого года прибыль от реализации выращенной в его агрохозяйстве сои превысила 160% относительно затрат.







Так, в мае в хозяйстве под сою было засеяно 1800 га. На почвообрабатывающих и посевных работах задействовалось два трактора, включая XERION 5000, который показал максимальную производительность около 200 га/сутки и наименьший расход топлива — в пределах 6-7 л/га по сравнению с аналогом. Использовавшиеся при посеве комплексы Bourgault 3320 и Amazone DMC 12 одновременно вносили семенной материал, удобрения и СЗР. Использование навигационного оборудования и технологий авторуления позволили проводить все работы по технологической колее. В итоге благодаря высокой производительности и экономичности трактора XERION 5000 расход ГСМ по итогам пропашных и посевных работ сократился на 30% по сравнению с ранее применявшейся техникой.



В уборочной кампании, которая прошла в 20-х числах сентября, задействовались три комбайна TUCANO 580 со специализированной соевой жаткой MAX FLEX. При полученной урожайности в 16 ц/га машины показали производительность в 40-45 га в сутки, обработав по 600 га каждая. По оценке фермера Артура Мовсесяна, одно лишь использование специализированной жатки принесло дополнительно 20-25% дохода, поскольку именно на эту величину сократились потери урожая, по сравнению с ранее задействовавшейся универсальной жаткой. Даже при минимальных показателях урожайности в 15 ц/га и производительности комбайна в 500-600 га за сезон сокращение потерь на 20% означает дополнительно убранные 150 т сои или 4,5 млн руб. выручки на жатку. Таким образом уже в первый год она полностью окупается.







Итоговая себестоимость по проекту составила 11,8 тыс. руб./т. При цене реализации в 30 тыс. руб./т рентабельность превысила 160%, даже с учетом роста цен на ГСМ, из-за чего по сравнению с предыдущим сезоном общие затраты на возделывание сои выросли на 1 тыс. руб. (в 2017 году маржинальность проекта была около 140%).



Осенью 2017 года в хозяйстве Артура Мовсесяна провели значимый эксперимент, который может еще больше повысить эффективность производства сои. В частности, 10 га пашни было обработано безводным аммиаком под посев сои в 2018 году. За счет рыхления почвы и более раннего внесения удобрения, которое успевает равномерно пропитать почву, не обжигая корни растений и семена, урожайность на этом участке достигла 26 ц/га по сравнению с 16 ц/га при использовании традиционного подхода.



Поэтому под текущий сельхозсезон уже обработано 4,5 тыс. га, что при достигнутом ранее показателе урожайности может повысить рентабельность до 200% и более.







«Использование современных технологий и техники — это долговременное конкурентное преимущество, которое позволяет бизнесу устойчиво развиваться. Пример агрохозяйства Артура Мовсесяна это наглядно демонстрирует. Достижение высокого уровня рентабельности по одному проекту открывает новые возможности для инвестирования средств в дальнейшее инновационное развитие и освоение все более эффективных технологий и рыночных ниш. Именно поэтому пути идет и сам концерн CLAAS, который в прошедший год вложил рекордное количество средств в НИОКР — 233 млн евро, поскольку мы нацелены на то, чтобы наши клиенты всегда получали самую передовую и высоко эффективную технику, обеспечивающую их бизнесу максимальный на рынке уровень рентабельности», — отмечает заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании КЛААС Восток Дирк Зеелиг.

