Партнерский материал. Цифровая трансформация в свиноводстве России

Целью мероприятия стало обсуждение проблем в области повышения рентабельности в свиноводстве и возможностей использования автоматизированных решений в управлении, которые зарекомендовали себя на масштабных зарубежных проектах.



Григорий Аксанян, главный эксперт по развитию отрасли Национального союза свиноводов, поприветствовал участников завтрака и поделился, что за последние 15 лет в России сделан скачок развития в свиноводстве и сопровождающих отраслях. «Мы подошли к другому этапу, который по масштабам изменений не менее важен. Наступает этап совершенствования, когда пересматриваются взгляды на принятые вещи», — отметил он.



Герард Виейрс, руководитель стратегического развития бизнеса Nedap, представил технологические решения для управления поголовьем на разных этапах производственного цикла — от систем кормления супоростных свиноматок до содержания больших групп свиней на откорме с помощью системы сортировки Nedap PorkTuner, которые влияют на повышение рентабельности производства благодаря уровню автоматизации процессов. «Знания о содержании свиней доступны на уровне управления, но на уровне реализации может пойти что-то не так. Это тот участок, где теряется контроль и упускаются из вида данные о состоянии животных. Nedap вел разработки, чтобы сводные или индивидуальные отчеты о животных соответствовали с информацией с места действия», — рассказал Герард Виейрс.



Развитие генетических компаний влияет на свиноводство и Рон Хоувенир, руководитель племенной программы Topigs Norsvin подробнее поделился, что современная селекция использует более широкий подход к сбалансированному выращиванию племенных животных, оценивания более 28 различных характеристик по каждой линии. «За счет сбалансированности этих параметров в племенной работе возможно повысить эффективность свинокомплекса, и прийти к суточному привесу 1,25 кг и конверсии корма 1,65. Для достижения прогресса по каждой из характеристик и повышения эффективности свинокомплекса ведется обширный сбор данных, с учетом которых рассчитывают племенную ценность животных. А значит для работы с данными важно использовать новые технологии. Для раскрытия потенциала животных необходимо адаптировать менеджмент под потребности современной генетики», — подчеркнул Рон Хоувенир.



В завершении мероприятия менеджер Nedap по Восточной Европе и России Тон ван ден Аккер обсудил с участниками мероприятия скрытый потенциал текущих технологических процессов на свинокомплексах и предложил обмен опытом.



Фотоотчет и презентации спикеров с мероприятия доступны по ссылке.



