Партнерский материал. Техника Kverneland пополняет список «Росагролизинга»

Лизинг — один из наиболее доступных финансовых инструментов для аграриев по обновлению парка техники. С момента открытия производства в России команда Липецкого завода Kverneland Group упорно добивалась включения своей продукции со статусом «сделано в России» в списки обеспечения льготного приобретения сельхозмашин, стремясь всеми силами сделать ее покупку доступнее для отечественных сельхозпроизводителей.



Уже семь лет техника Липецкого завода Kverneland Group входит в списки сельхозмашин, которые аграрии могут приобретать на условиях программы федерального лизинга.



В настоящий момент более 30 позиций из линейки российского завода компании числятся в списке «Росагролизинга». За два прошедших года объемы реализации техники Kverneland в рамках программы федерального лизинга составили более 1 млн евро. А в соответствии с соглашением, подписанным в конце прошлого года между «Квернеланд Груп СНГ» и АО «Росагролизинг», дилеры компании также получили право заключать на местах договора поставки техники Kverneland, попадающей под условия программы федерального лизинга.



Из линейки плугов Kverneland с конца 2017 года в программе участвуют полунавесные оборотные плуги серии PN-100 8-корпусные и 8+1-корпусные со сплошным и перьевым отвалом, а также полунавесные оборотные единицы серии RN-100 6-, 7-, 8- и 8+1-корпусные со сплошным и перьевым отвалом. Теперь в программу добавились и фронтальные опорные колеса. С конца 2019 года их включили в список «Росагролизинга».



На Липецком заводе компании специально для России производят фронтальные опорные колеса для работы с тракторами, у которых отсутствует позиционная регулировка навески (например «Кировцы»).







«Особенностью некоторых моделей тракторов, представленных на нашем рынке, является отсутствие опции позиционной регулировки на трехточечной навеске, - объясняет Андрей Пьяных, продукт-менеджер по плугам компании «Квернеланд Груп СНГ». — Отсюда при агрегатировании с такими тракторами возникает трудность в контроле и фиксации положения полунавесного орудия, в частности плугов. Иными словами, навесить орудие можно, а вот контролировать его постоянную глубину, почти невозможно».



Для агрегатирования таких тракторов с плугами российским заводом Kverneland Group разработано специальное фронтальное опорное колесо, стоимость которого даже ниже, чем навески. Таким образом, при помощи данного оборудования настройка и регулировка глубины очень удобная и точная. Также фронтальное опорное колесо производства Kverneland Group очень часто используют с плугами других производителей в виду его надежности и практичности.



Kverneland Group изначально производила фронтальные опорные колеса на своем заводе в городе Клепп в Норвегии, где располагается и производство плугов. Но позже спрос на опорные колеса упал и экспортировать их перестали.



Возобновили производство таких колес несколько лет назад именно на российском заводе в Липецке в период 2014—2015 годов, когда с обвалом рубля спад на импортную технику привел к массовому использованию отечественных тракторов, давно закупленных хозяйствами. При этом колесо было доработано и усилено российскими инженерами завода с учетом особенностей наших полей.



Более того, спрос на него стабильно увеличивается год от года. Андрей Пьяных объясняет это тем, что параллельно развивается спрос на покупку отечественных мощных тракторов типа «Кировец», усиленный программами государственного субсидирования.



Так, по статистике завода продажи фронтального опорного колеса (ФОК) производства Липецкого завода Kverneland Group ежегодно увеличиваются на 15-20%. И нынешний сезон — не исключение: заказы на данное изделие уже активно ведутся отечественными аграриями.

