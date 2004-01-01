Партнерский материал. «Росагролизинг» и Weidemann GmbH подписали соглашение о сотрудничестве

Теперь российские сельхозтоваропроизводители смогут приобретать погрузчики Weidemann по программам льготного лизинга. В номенклатурной линейке «Росагролизинга» сельскохозяйственные погрузчики появились впервые.



«Мы стараемся максимально учитывать потребности российских аграриев и постоянно расширяем нашу номенклатуру сельхозтехники», — отметил заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.



Сельскохозяйственные погрузчики Weidemann отличаются компактной конструкцией, низким центром тяжести, малым радиусом разворота и большой мощностью. Они способны выполнять любые задачи, работают быстро и безопасно.



«Наши новые партнеры — компания «Росагролизинг» - могут быть уверены в том, что мы выполним все возложенные на нас обязательства. Мы предоставим российским сельхозпроизводителям первоклассную технику», — заверил генеральный директор Weidemann GmbH Бернд Апфельбек.



После подписания соглашения представители компаний приняли участие в дилерской конференции, где был представлен алгоритм работы между конечными потребителями, дилерами Weidemann и «Росагролизингом».



Компания Weidemann готова обеспечить российских сельхозпроизводителей самыми востребованными на сельхозрынке моделями погрузчиков.

