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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Росагролизинг» и Weidemann GmbH подписали соглашение о сотрудничестве
АО «Росагролизинг»
|
Февраль 2020
30 января 2020 года АО «Росагролизинг» и производитель сельхозтехники Weidemann GmbH (дочерняя компания Wacker Neuson SE) в рамках международной выставки «АГРОС 2020» подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: АО «Росагролизинг»

Теперь российские сельхозтоваропроизводители смогут приобретать погрузчики Weidemann по программам льготного лизинга. В номенклатурной линейке «Росагролизинга» сельскохозяйственные погрузчики появились впервые.

«Мы стараемся максимально учитывать потребности российских аграриев и постоянно расширяем нашу номенклатуру сельхозтехники», — отметил заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.

Сельскохозяйственные погрузчики Weidemann отличаются компактной конструкцией, низким центром тяжести, малым радиусом разворота и большой мощностью. Они способны выполнять любые задачи, работают быстро и безопасно.

«Наши новые партнеры — компания «Росагролизинг» - могут быть уверены в том, что мы выполним все возложенные на нас обязательства. Мы предоставим российским сельхозпроизводителям первоклассную технику», — заверил генеральный директор Weidemann GmbH Бернд Апфельбек.

После подписания соглашения представители компаний приняли участие в дилерской конференции, где был представлен алгоритм работы между конечными потребителями, дилерами Weidemann и «Росагролизингом».

Компания Weidemann готова обеспечить российских сельхозпроизводителей самыми востребованными на сельхозрынке моделями погрузчиков.

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