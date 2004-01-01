Партнерский материал. Техника и лизинг на европейском уровне: машины «Ростсельмаш» через «Росагролизинг»

— Рамиль, скажите несколько слов о вашем хозяйстве.



— У «Акрофирмы «Актаныш» 16 тыс. га земли, 6 тыс. голов КРС. В хозяйстве достаточно большой парк техники, включая семь комбайнов ACROS разных моделей, четыре единицы DON 1500, трактор RSM 2375, навесные косилки «Ростсельмаш». Ранее уже был у нас трактор модели 2375, но мы его продали и купили новый.



— Какую технику вы брали в лизинг?



— Мы практически всю технику приобретаем через «Росагролизинг», нам очень удобно работать с ними. У нас электронный документооборот, и все происходит очень быстро. Мы оформляем заявку, и уже через несколько дней получаем ответ. С их помощью купили комбайн ACROS и трактор RSM 2375 со сроком возврата заемных средств в течение семь лет.



— Какой программе отдали предпочтение и почему?



— Воспользовались разными. Трактор приобретали по программе «Обновление парка техники» — без первоначального взноса. А комбайн брали по программе «Федеральный лизинг» — с первоначальным взносом. С первоначальным взносом берем, когда есть свободные средства, это позволяет снизить переплату по заемным. У нас республика софинансирует приобретение отечественной техники в лизинг 60/40%. То есть возвращает 40% лизинговых платежей без НДС. Например, мы оплатили 3 млн руб., минус НДС, минус 60%, остальное вернут по живой очереди. В этом году нам сделали возврат за прошлый год.







— Что-то еще планируете покупать через «Росагролизинг» в ближайшее время?



— Да, планируем взять комбайн. Я считаю, что зерноуборочная техника «Ростсельмаш» на уровне немецких или американских машин. У нас к комбайнам нареканий нет. DON 1500 работают с 2007 года, и хорошо еще работают. Плюс дешевле сами комбайны, запчасти, плюс субсидируется. Новый комбайн планируем, в основном, использовать на кукурузе с подбором сдвоенного валка. Это позволит хорошо загрузить ротор.



— Есть мнение, что приобретать технику в лизинг невыгодно, потому что дорого. А вы считаете сотрудничество с «Росагролизингом» выгодным?



— Да, конечно, выгодным. Ставка удорожания в 3% — это на европейском уровне. Это приемлемо. По таким ставкам можно развиваться. Тем более, компания предлагает упрощенный документооборот, не нужен залог. Удобно работать. Отправил заявку, через 3-4 дня ответ пришел, договоры пришли. Подписали оригиналы, отправили почтой, они со своей стороны подписали. После этого «Росагролизинг» сам выходит на связь — их специалисты звонят, а если по каким-то причинам я не могу ответить на звонок, присылают сообщение на телефон и электронную почту. Все действительно удобно.



АО «Роагролизинг» — один из ведущих партнеров «Ростсельмаш » по программам финансирования приобретения сельхозтехники. Компания предлагает несколько программ, в том числе для владельцев фермерских (крестьянских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, если они состоят в АККОР. Условия сотрудничества действительно комфортные: сумма сделки от 400 тыс. руб.; первоначальный взнос — от 0%; ставка удорожания от 3%; несколько вариантов графика платежей; отсрочка первого платежа на шесть месяцев; срок лизинга — до семи лет. Приобрести можно как сельхозмашину, так и оборудование.

