Партнерский материал. Коронавирус увеличил риски внешнеэкономической деятельности

Несмотря на то, что государства разрабатывают антикризисные планы и меры поддержки бизнеса, каждый компания должна сама анализировать все сферы своей деятельности на предмет потенциальных рисков.



В условиях действующих по всему миру ограничений с наибольшими проблемами могут сталкиваться импортеры и экспортеры продукции. Ведь несмотря на разрабатываемые меры поддержки бизнеса от исполнения поставщиками товаров их обязательств никто освобождал. Если участник внешнеэкономической деятельности не сможет вовремя и/или в полном объеме выполнить контракт, то иностранный контрагент может воспользоваться условиями выхода из контракта и взыскать с компании пени, штрафы, размер убытков и упущенную выгоду в зависимости от права, которым регулируется договор. А подобная ситуация уже влечет за собой риски, связанные с неисполнением требований валютного законодательства России.



За выполнением требований валютного законодательства бдительно следят банки. Как показывает практика, последний год ознаменовался усиленным валютным контролем со стороны банковской сферы, в том числе и по репатриации денежных средств в России в рамках федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».



По словам Натальи Баховой, начальника управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ), главным риском для импортеров могут быть срывы сроков поставок, когда, к примеру, китайский или итальянский поставщик, в связи с карантином не может поставить товар в срок, а клиент уже оплатил данную поставку авансом. В данном случае российский импортер попадает под штраф в соответствие с федеральным законом. У экспортеров в свою очередь присутствует риск неполучения экспортной выручки, что также приводит к штрафам. Так, иностранные покупатели, ссылаясь на форс-мажор в виде пандемии, не оплачивают приобретенный товар в срок. «Еще один риск — простой товара на таможне с учетом увеличения меры контроля, обработки. Это наиболее ощутимо для производителей скоропортящегося товара», — обращает внимание Наталья Бахова.



Для того чтобы минимизировать возможные риски, необходимо детально проанализировать контракт. Также нужно провести взаимодействие с контрагентом на предмет получения в иностранном государстве документов (в том числе свидетельства о форс-мажоре), подтверждающих невозможность исполнения контрагентом в срок обязательств. «Кроме того, в таких случаях стоит подписывать с иностранным контрагентом дополнительное соглашение к договору поставки об увеличении сроков поставки, или может помочь ранее оформленная страховка от подобного риска», — советует Наталья Бахова.

