Партнерский материал. Преимущества отбора проб почвы по зонам продуктивности

Однако физический отбор образцов почвы и их последующий анализ будет преобладать еще долгое время. Принимая это во внимание, мы можем сильно усовершенствовать то, каким образом мы отбираем эти пробы.



Далее, давайте объективно посмотрим на отбор проб по элементарным участкам поля. Когда появилась эта методология, она стала настоящим прорывом и была существенно лучше, чем используемые ранее практики.



Технология отбора проб по сетке позволила видеть в поле области неоднородности и учитывать эту информацию в дифференцированном подходе к обработке каждой зоны. Также мы могли повторно посещать те же самые участки в будущем и наблюдать за динамикой ее состояния с течением времени. Эта технология стала прорывом для многих аграриев и принесла им ощутимую пользу.



Однако у этой системы есть недостатки. Природа не создает поля как по линейке, согласно ровным линиям, и очень сложно проложить сетку так, чтобы она захватывала области неоднородности по всему полю.



Обратимся к примеру работы Farmers Edge в Северной Америке. По признанию автора статьи Бена Джонсона, его собственное хозяйство в северо-восточной Айове — отличный пример тому, насколько неоднородной может быть почва. По словам Бена, почвы его полей достаточно неоднородны, имеют выходы песка на поверхность, в составе почвы встречаются камни и пыль. «Когда в прошлый раз я проводил отбор проб по сетке, мне казалось, что мы пропустили некоторые важные точки, что они не попали в элементарные участки сетки. Виноват ли в этом тот, кто проводил отбор проб? Разумеется, нет. В этот день нашей командой были отобраны сотни образцов почвы, и когда ты находишься на десятом по счету поле за день и работаешь так уже 50 дней подряд, практически нереально оценить правильность разбивки поля по сетке», — признается Бен.







Рис. 1 Точками отмечены участки отбора проб, красным обведены области неоднородности



Рассмотрим отбор проб по сетке на примере этого хозяйства в Айове. На рис. 1 видно, что точки отбора проб по сетке не охватывают наиболее выраженные области неоднородности на поле, обведенные красным. Скорее всего, это места выхода песка на поверхность.



Вы можете подумать: «Ну и что, что эти участки были пропущены, разве это имеет значение. Они небольшого размера и не сильно влияют на неоднородность поля». Давайте рассмотрим внесение калийных удобрений на этом поле, карты заданий сформированы на основе данных отбора проб по сетке.





Рис. 2 Внесение удобрений на поле. Минимальная норма отмечены зеленым цветом, а максимальная норма — красным



На карте видим, что проблемные участки, о которых мы говорили, попали в красную зону с максимальной нормой внесения калийных удобрений — 480 кг/га. А урожайность кукурузы в данной точке была далеко не максимальной и составила всего 5,6 т/га.



Как видно, максимальная дозировка удобрений пришлась на участки с низким плодородием с урожайностью 5,6 т/га. Эти ресурсы можно было бы применить куда более эффективно!!



Наверняка многим из вас пришла мысль: «А что, если есть более надежный способ выделить зоны продуктивности на моих полях?»



Такой способ есть, и он существует не на бумаге или в теории — это то, что мы в Farmers Edge делаем на практике каждый день, выделение зон продуктивности на поле. Мы используем спутниковые снимки в период максимального развития биомассы для выделения низко- и высокопродуктивных зон. Для перехода на следующий этап — подготовки карт-заданий для техники — мы обсуждаем полученные результаты выделения зон на поле с сельхозпроизводителем и те корректировки, которые он возможно захочет внести.



Мы можем догадываться о расположении низкопродуктивных областей на поле, но карта зон от Farmers Edge расставит все на свои места.







Рис. 3 Сравнение карт-заданий, формируемых Farmers Edge (слева), и картами на основе данных из открытых источников (справа)



Карты зон Farmers Edge (слева) используют для выделения зон спутниковые снимки в пиковые периоды вегетации культур. Сравните с картами на основе данных из открытых источников (справа).



Таким образом, сервисы Farmers Edge, сочетая самые передовые достижения технологии с опытом и знаниями производителя, дают ему полезный инструмент для оценки ситуации на его полях. Когда мы используем эти карты для отбора проб почвы, мы отталкиваемся от расположения зон неоднородности на поле и при отборе проб исследуем их, а не наоборот, как это происходит при отборе проб по сетке, когда отбираются пробы и на основе результатов делаются выводы о расположении зон продуктивности на поле.



И это не теоретические рассуждения как следовало бы сделать, а практические результаты, которые мы даем нашим клиентам сегодня и уже на протяжении многих лет.



Возможно, благодаря дальнейшему развитию технологий в будущем появятся новые сенсоры и устройства сканирования почвы, производительные и с расширенным функционалом, которые будут широко распространены для обследования состояния почв. До этого времени Farmers Edge предлагает аграриям современный способ зонирования полей, который поможет провести качественное агрохимобследование, экономя время и деньги, и получить ценную практическую информацию о расположении высоко- и низкопродуктивных зон на поле.

