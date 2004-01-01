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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Команда «Восток Капитал» подготовила для вас отраслевой отчет «Промышленные плодово-ягодные Сады России»
«Восток Капитал»
|
Июнь 2020
Рады сообщить, что мы приготовили для вас отчет по результатам исследования «Промышленные плодово-ягодные Сады России»
Фото: Форум «Сады России»

В нем опубликованы:

  • Обзор отрасли садоводства по итогам первого полугодия 2020;

  • Господдержка развития садоводства в 2020 году;

  • Статистический обзор — итоги 2019 года и прогнозируемые показатели на период 2020—2024 годы;

  • Обновленная доктрина продовольственной безопасности;

  • Цели и стратегии развития агропромышленного комплекса на период до 2030 года;

  • Некоторые знаковые инвестиционные проекты по закладке плодово-ягодных насаждений.

Запросить отчет

Orchards Russia_SignDocs_2020_ru.jpg

Обращаем ваше внимание, что результаты данного исследования и крупнейшие инвестиционные проекты отрасли будут обсуждаться совместно с 500+ руководителями отрасли промышленного садоводства и виноградарства, инициаторами инвестиционных проектов, производителями оборудования и технологий для отрасли, российскими и международными инвесторами на 3-м онлайн бизнес-форуме, технических визитах и встречах один на один Сады России и СНГ, 8-11 июля 2020.

Золотой спонсор мероприятия: «ФитомагИнтер»
Серебряные спонсоры: Helios Group, AgriTecno
Бронзовые спонсоры: Advice Consulting, UNITEC SPA, АДАМА

Запросить отчет

https://www.gardensforum.ru/

Посмотреть полный график мероприятий

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