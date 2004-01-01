Партнерский материал. Команда «Восток Капитал» подготовила для вас отраслевой отчет «Промышленные плодово-ягодные Сады России»

В нем опубликованы:



Обзор отрасли садоводства по итогам первого полугодия 2020;



Господдержка развития садоводства в 2020 году;



Статистический обзор — итоги 2019 года и прогнозируемые показатели на период 2020—2024 годы;



Обновленная доктрина продовольственной безопасности;



Цели и стратегии развития агропромышленного комплекса на период до 2030 года;



Некоторые знаковые инвестиционные проекты по закладке плодово-ягодных насаждений.



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Обращаем ваше внимание, что результаты данного исследования и крупнейшие инвестиционные проекты отрасли будут обсуждаться совместно с 500+ руководителями отрасли промышленного садоводства и виноградарства, инициаторами инвестиционных проектов, производителями оборудования и технологий для отрасли, российскими и международными инвесторами на 3-м онлайн бизнес-форуме, технических визитах и встречах один на один Сады России и СНГ, 8-11 июля 2020.



Золотой спонсор мероприятия: «ФитомагИнтер»

Серебряные спонсоры: Helios Group, AgriTecno

Бронзовые спонсоры: Advice Consulting, UNITEC SPA, АДАМА



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https://www.gardensforum.ru/



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